鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-09 15:10

美光科技 (MU-US) 財報前，瑞銀 (UBS) 發表了樂觀預測及評估，其核心觀點是：記憶體產業正迎來結構性轉變，且傳統 DDR 記憶體將因 HBM 產能擠壓，而成為新的主要獲利引擎。

不再是HBM！瑞銀：美光「舊時代」DDR記憶體利潤率將反超明星產品

瑞銀重申了對美光科技的「買入」(Buy) 評級，並將目標價維持在 275.00 美元。瑞銀認為，目前的供需格局為美光提供了極為有利的風險收益比。

瑞銀分析指出，由於全球人工智慧 (AI) 浪潮席捲，產業正在將大部分新增產能大規模分配給 HBM，這導致傳統 DRAM 市場供應持續收緊。在此背景下，傳統 DRAM 的需求保持穩健，供需錯配推動其定價能力顯著增強。與此同時，HBM 由於技術複雜度及良率挑戰，其成本下降速度有所放緩。

這種供需錯配預計將在 2026 財年第二季引發歷史性的利潤結構倒掛。瑞銀預測，屆時傳統 DRAM 的毛利率將達到 67%，首次超越 HBM 的 62%。此一優勢將持續擴大，預計在第三季，傳統 DRAM 毛利率將達 71%，第四季更將攀升至 75%。

在 2026 財年第一季，雖然傳統 DRAM 出貨量僅較前季增長 1%，但平均售價 (ASP) 已大漲 16%，推動傳統 DRAM 毛利率預計達到 60%，與 HBM 的 63% 差距已急劇收窄。

瑞銀進一步強調，HBM 對晶圓產能的巨大消耗，實質上對傳統儲存市場形成了強烈的「擠出效應」。分析師因此重申了長期持有的觀點，認為本輪半導體周期的結構性持久性將遠超市場預期，因為全行業直到 2027 年的大部分產能增量，都將流向 HBM 生產。