DRAM漲幅堪比90年代！高盛、大摩在美光業績公布前齊唱多：「記憶體荒」紅利兌現
全球 AI 軍備競賽引爆記憶體危機，此前戴爾科技 (DELL-US) 在最新財報中預警，AI 伺服器熱潮正遭遇記憶體瓶頸，供應短缺已推高成本並拖累交付進度。
改造資料中心以適配 AI 伺服器的熱潮暴露出一系列供應瓶頸，其中包括由三星、SK 海力士和美光科技 (MU-US) 主導的記憶體市場的短缺。這些公司生產 DRAM(動態隨機存取記憶體)、NAND 快閃記憶體，以及專為 AI 應用設計、需求量極大的高頻寬記憶體 (HBM)。
美光最近退出消費性記憶體市場，以釋放更多產能供給 AI 市場，該公司預計下周三 (17 日) 公佈最新一季財報成績單。
美光科技執行副總裁暨營運長 Sumit Sadana 說：「資料中心的 AI 驅動成長導致對記憶體和儲存的需求激增。美光做出了退出 Crucial 消費業務的艱難決定，以改善快速成長領域主要策略客戶的供應與支援。」
現貨市場 DRAM 價格飆漲三倍，合約價應聲跟漲。美光果斷砍掉消費級記憶體業務，將產能全力傾斜 AI 賽道，此舉恰逢其時。根據高盛數據，AI 資料中心建設潮讓記憶體需求激增，產業超級週期已然啟動。
高盛預測美光第三財季營收將達 132 億美元，高過預期的 5 億美元，每股獲利 (EPS)4.15 美元，超出預期的 0.31 美元，毛利率衝至 53.6%。
更激進的是，高盛還將美光 2026-2027 財年獲利預期上調 9%-19%，直言「價格上行趨勢遠超預期」。
另一華爾街投行摩根士丹利亦同步唱多，分析師 Moore 在最新研究報告中寫道：「當前 DRAM 漲幅堪比 1990 年代周期，連續上調已成定局。」
隨著美光財報揭曉在即，法人機構多看好該公司將因記憶體荒而收穫暴利。
當 AI 巨頭爭搶算力，美光正將伺服器記憶體變成「新石油」，但這場短缺危機或許才剛開始。
