2025-12-17

美國金融市場正站在歷史性轉捩點上，金融服務業者 Lazard 首席市場策略師 Ron Temple 近日斷言，2025 年標誌著延續數十年的「美國例外主義」走向終結，投資人將逐步撤離美元資產。這一判斷源自於市場對美國經濟前景的深度憂慮，可能重塑全球資本流向。

2025年是「美國例外論」終結元年？專家點名兩大致命隱憂（圖：Shutterstock）

Temple 指出，美國例外論的終結進程將率先在貨幣市場顯現，隨後蔓延至股票、債券等風險資產，主要因為有聯準會 (Fed) 政策困境與美國債務危機兩大結構性矛盾。一方面，Fed 會在美國總統川普施壓下被迫降息，與抑制通膨的目標形成衝突。儘管今年三度降息，通膨仍高於 2% 目標，Fed 公信力遭受質疑。

另一方面，美國國債規模突破 38 兆美元大關，赤字擴張推高借貸成本，導致即便在降息環境下，美債殖利率仍持續上行。

市場已嗅到危險氣息。Temple 透露，越來越多投資人透過貨幣避險工具削減美元曝險，4 月川普關稅政策引發的股債雙殺便是預演。

Temple 警告道：「2025 年將載入史冊，人們首次意識到美債不再是無風險資產。」

這一轉變也得到知名投資機構佐證。高盛預測，未來 10 年美股回報率將在全球敬陪末座，美銀與阿波羅全球更警告標普 500 指數可能陷入「失落十年」。

當前華爾街共識正在瓦解，曾支撐美股高估值的「美國例外主義」光環，正被關稅政策、財政赤字和經濟失衡三重陰影籠罩。