鉅亨網編譯段智恆 2025-12-15 21:30

《路透》周一 (15 日) 報導，花旗集團 (C-US) 設定標普 500 指數在 2026 年底的目標水準為 7,700 點，主要看好企業獲利表現穩健，以及人工智慧 (AI) 投資持續帶來支撐動能。花旗在上周五發布的報告中指出，AI 基礎建設仍將是 2026 年的關鍵投資主題，但市場焦點預期將從「AI 供應端」轉向「AI 應用端」企業。

花旗策略師表示，AI 題材的重要性短期內不會消退，但後續發展可能呈現「贏家與輸家」的分化格局。以最新收盤價 6,827.41 點計算，花旗的目標意味著標普 500 仍有約 12.7% 的上行空間。該機構預估，標普 500 成分股每股盈餘 (EPS) 到明年底可達 320 美元，高於市場共識的約 310 美元。

標普 500 今年以來已上漲約 16%，主要受惠於 AI 樂觀情緒、企業獲利強勁，以及市場對利率走低的預期，儘管外界仍對市場泡沫與科技股評價偏高有所疑慮。花旗指出，較高的起始評價水準確實對市場形成挑戰，但並非不可克服，而是對基本面表現提出更高要求。