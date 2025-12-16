search icon



高盛上修銅價預測 估2026年續處高檔

鉅亨網編譯余曉惠

高盛 (Goldman Sachs) 周一 (15 日) 提高 2026 年銅價預測，從原估的每公噸 10650 美元上修至 11400 美元。高盛表示，明年上半年實施精煉銅關稅的機率已經下降，價格可負擔成為主要考量。

cover image of news article
高盛上修銅價預測 估2026年續處高檔 (圖:Shutterstock)

銅價曾在上周五漲到每公噸 11952 美元，創歷史新高，但隨即遭到拋售，反映投資人擔憂人工智慧 (AI) 交易達到泡沫水準，即將爆破。


在高價推動下，紐約商品交易所 (Comex) 已在歷史高點的銅庫存每天仍在流入。

美國 8 月對進口銅礦實施 50% 關稅，目前雖然排除精煉銅，但仍未脫離審查。

高盛如今認為，川普政府在 2026 年上半年對進口銅礦徵收 15% 關稅的可能性為 55%，預定 2027 年時 ，而且可能在 2028 年把稅率提高到 30%。

高盛認為，加徵關稅的可能性，將讓美國銅價相對倫敦金屬交易所 (LME) 保持在溢價水準，並帶動存貨需求，如此一來，美國以外市場的供給將吃緊，這也是目前帶動全球銅價上漲的因素。

高盛說：「我們對 2027 年的銅價預估保持在每公噸 10750 美元不變，因我們預期一旦關稅實施，LME 價格將回落，非美國市場將重新平衡。」


