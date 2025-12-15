鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-15 10:51

華爾街近期出現警訊，美國銀行（BofA）的「牛熊指標」（Bull & Bear Indicator）接近亮起賣出訊號，暗示美股股市可能再度面臨下跌壓力。

根據《Business Insider》報導，美國銀行的牛熊指標透過衡量投資人倉位與市場技術面等因素運作，當投資人極度看空時會發出「買入」訊號，反之則顯示賣出訊號。

美國銀行分析師在近日發給客戶報告中指出，他們近期對牛熊指標進行了調整，以更準確反映市場結構、投資人流動性及風險偏好等因素。

然而，調整後的指標目前徘徊在賣出訊號的下方。

分析師表示，上一次更新後的牛熊指標發出賣出訊號是在 10 月 1 日，當時指標處於「極度看多」區間，最高曾達 8.9。

美國銀行指出，該訊號通常持續一到三個月，而當時的訊號也預示了 11 月美股股市的動盪。當時，標普 500 指數最高下跌達 4%，最終收盤略有下跌。

美國銀行分析師表示：「牛熊指標仍然是我們評估投資人倉位及市場情緒的最佳工具。」

他們補充指出，該指標過去曾提供可操作的逆向交易訊號，未來仍具參考價值。

受到關稅、人工智慧（AI）交易熱潮及對美國經濟可能陷入衰退的擔憂影響，今年以來，美股股市波動劇烈。