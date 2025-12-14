鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-14 07:10

由於 AI 領域支出擔憂再度升溫，本週標普 500 指數下跌 0.7%，那斯達克綜合指數下跌 1.7%。而作為傳統藍籌代表的道瓊指數則逆勢上漲 1%，雖然週五（12 日）小幅下跌，仍未能以歷史新高收官。

小型股羅素 2000 指數以及標普 500 等權重指數同樣錄得可觀漲幅，顯示市場資金流向正在調整。

聯準會本週三（10 日）宣布降息 25 個基點，銀行監管放鬆措施基本落實，加上經濟數據表現穩健，促使投資者逐漸將資金從 AI 概念股轉向對經濟更敏感的股票。

《巴隆》指出，市場能否延續這波輪動行情，將取決於政府在 12 月中旬發布的一系列重要經濟數據。

受今年秋季美國政府停擺影響，11 月非農就業報告將延至下週二（16 日）公布，而 11 月消費者物價指數（CPI）則在週四（18 日）公布，比平常晚一週。

這兩份報告還將涵蓋因停擺而取消的 10 月就業與通膨數據。

《巴隆》認為，對於週期性股票而言，理想的市場情境是就業增幅溫和放緩、失業率略升、通膨趨勢緩和。

ICG 投資公司經濟與投資研究主管 Nicholas Brooks 表示：「如果能維持『金髮女孩經濟』，勞動力市場增速放慢但未出現大幅下滑，2026 年股市開局有望相當強勁。」

他預期明年聯準會至少還會再降息兩次，但若通膨持續頑固，市場可能面臨更多波動。

剛剛突破歷史新高的羅素 2000 指數，或將成為理想情境下的最大受益者。

安博投資首席投資策略師 Marta Norton 指出：「小盤股估值仍低，有時價格本身就是上漲催化劑，但仍取決於聯準會降息幅度。」

清算託管機構 Apex Fintech Solutions 風險副總裁 Mike Treacy 表示，投資者正受到「泡沫恐懼症」困擾。

他指出：「每當出現影響 AI 敘事邏輯的新聞時，市場就會出現劇烈波動，因為科技股投資過於集中。這一現象將導致市場波動率進一步上升。」

不過，這種波動主要集中於科技板塊。芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）仍維持在 16 的低位，未顯示極度恐慌。

全美投資管理集團首席市場策略師 Mark Hackett 表示，他不認為 AI 相關交易存在泡沫或即將崩盤的風險，但板塊增速可能放緩，估值已偏高。

《巴隆》建議，順應市場輪動趨勢、多元化投資，而非集中押注「科技七巨頭」股票，可能是明年美股獲利的關鍵策略。