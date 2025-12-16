鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-16 13:30

微博爆料者「數字閒聊站」近日透露，蘋果 (AAPL-US) 首款摺疊 iPhone 正在開發中，將帶來多項設計與硬體的「首創」突破。

根據《MacRumors》報導，爆料者稱蘋果正在開發一款「寬摺疊」裝置，即橫向、書本式摺疊，且內部螢幕尺寸較大。據稱，該裝置以纖薄為優先，並做出多項重大設計決策以減少機身整體厚度。

其中最重要的是，該裝置將採用側邊 Touch ID 指紋辨識器，而非 3D Face ID 或螢幕下超音波指紋辨識，因為這兩者都會增加內部體積，與纖薄化設計相悖。

爆料者還指出，這款摺疊 iPhone 的鉸鏈設計「非常堅固」，雖未提供更深入的技術細節，但符合業界對蘋果將重點放在鉸鏈耐用性與摺痕減少的長期預期。過去摺疊裝置常因摺痕和鉸鏈耐久性受批評。

根據爆料，目前的工程原型配備了一塊 7.58 吋的內部螢幕，並搭載螢幕下前置相機。螢幕下相機技術可讓相機隱藏在螢幕層之下，當相機未使用時，不會留有可見的挖孔或缺口。

對於外部螢幕，爆料者則稱蘋果將使用一塊 5.25 吋的面板，搭載採用 HIAA（Hole-In-Active-Area）設計的挖孔相機，這項技術可將挖孔周圍的非顯示區域降至最低。

不過，目前尚不清楚兩種螢幕上動態島的設計會如何處理。

貼文還指出，該裝置將配備雙 4800 萬畫素後相機系統，並被描述為具有「大基座」，代表感光元件的物理尺寸可能比單純畫素數更大。

數字閒聊站指出，摺疊手機市場將於明年重新活絡，暗示在過去一段時間的增長放緩和小幅更新後，將迎來新一波動能。同時，三星也在評估新的寬螢幕摺疊裝置。