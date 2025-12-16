鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-16 09:20

2025 年以來，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 股價表現亮眼，今年至今已上漲近 70%，市值達到 3.8 兆美元。除了股市表現，Alphabet 在投資領域也展現驚人眼光，尤其是對太空科技公司 SpaceX 的投資，預計明年將迎來重大收益。

根據《Business Insider》報導，2015 年，Google 投資約 9 億美元取得 SpaceX 約 7% 股份，當時 SpaceX 估值約 120 億美元。

而如今，隨著 SpaceX 傳出計畫於明年上市，估值高達 1.5 兆美元，屆時 Google 所持股份價值可能達 1,110 億美元。

SpaceX 創辦人馬斯克也在 X 上表示，記者對於 SpaceX 即將上市的報導「準確」，間接證實了 IPO 計畫。

值得注意的是，即使是對於像 Google 這樣的大型企業而言，SpaceX 的成功也已對其財報產生實質影響。

今年早些時候，Google 財報顯示，公司透過「非市場化股權證券」獲得約 80 億美元收益，而《彭博》指出，這筆收益來源正是 SpaceX。

該收益占 Alphabet 2025 年第一季度淨利的四分之一。Google 是 SpaceX 最大的外部投資者之一，與風險投資公司 Founders Fund 及 Fidelity 並列。

2015 年，Google 的投資主要聚焦於 Starlink 衛星網路，但曾遭遇不少質疑。

《華爾街日報》當時報導指出：「這項擬議計畫面臨的一大技術與財務挑戰，是安裝地面天線與電腦終端以接收衛星訊號的成本。另一個尚未解答的問題是，SpaceX 計畫如何將網路訊號傳送到地球。據信，該公司並不擁有無線頻譜的使用權。」

不過，Starlink 如今已經解決大部分這些問題，該系統目前從烏克蘭軍隊到聯合航空等各界皆在使用。