鉅亨網編譯段智恆 2025-12-15 19:30



根據《路透》周一 (15 日) 報導，歐洲晶片大廠意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 高層透露，過去十年來，該公司已為馬斯克旗下太空探索科技公司 (SpaceX) 的星鏈 (Starlink) 衛星網路，出貨超過 50 億顆射頻天線晶片，且未來兩年內，這項出貨規模有機會再度翻倍。

馬斯克旗下SpaceX助攻！意法半導體星鏈晶片出貨兩年拚翻倍(圖：REUTERS/TPG)

意法半導體微控制器與數位積體電路事業部總裁 Remi El-Ouazzane 在受訪時表示，過去十年星鏈用戶終端設備的出貨量，未來兩年實際上可能再增加一倍，但並未提供具體數字目標。

意法半導體此次罕見揭露與 SpaceX 合作的實際規模，凸顯該公司在特殊應用晶片領域的布局，已成為推動其業務成長的重要動能。這項合作可追溯至約 2015 年，當時馬斯克曾與意法半導體執行長謝利 (Jean-Marc Chery) 會面，雙方隨後展開合作。

El-Ouazzane 指出，星鏈用戶終端所採用的是以 BiCMOS 技術為基礎的天線晶片，他預期，未來將有更多低軌道衛星業者採用相同技術。

隨著太空產業從政府主導轉向快速成長的商業市場，包括 SpaceX、歐洲衛星業者 Eutelsat 旗下 OneWeb，以及亞馬遜 (AMZN-US) 規劃中的低軌道衛星網路，都正推動產業擴張，並帶動可承受太空嚴苛環境、支援高速資料傳輸的專用晶片需求。

根據意法半導體說法，自雙方合作以來，該公司已向 SpaceX 交付超過 50 億個射頻前端模組或天線元件。星鏈目前在全球超過 150 個市場營運，用戶數約 800 萬。