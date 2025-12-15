鉅亨網編譯段智恆 2025-12-15 21:00

《路透》報導，銅價周一 (15 日) 上漲，主因部分交易員在本周合約到期前回補或展期部位，短線支撐價格表現，暫時淡化市場對中國疲弱經濟數據及房市前景的憂慮。

利空先放一邊！空單回補推升銅價(圖：REUTERS/TPG)

倫敦金屬交易所 (LME) 三個月期銅盤中上漲 1.4%，報每公噸 11,670 美元。銅價上周五一度攀上每公噸 11,952 美元的歷史新高，反映市場對供給吃緊的擔憂，但隨後因 AI 題材泡沫疑慮再起而出現獲利了結賣壓。

Marex 資深金屬策略師 Alastair Munro 表示，進入年底及明年第一季，價格走勢仍可能呈現震盪與高波動。市場人士指出，LME 部分空方部位在周三結算前遭到回補或展期，目前 LME 註冊倉庫中約 16.6 萬噸銅庫存，有約 39% 被標示為準備出庫。

另一方面，美國 Comex 銅庫存每日持續流入，庫存水準已創新高，主因 Comex 價格相對偏高。美國 8 月實施的 50% 進口關稅措施中，精煉銅獲得豁免，但仍列入持續檢視範圍。Perfectly Hedged 創辦人 Samuel Basi 指出，只要 LME 與 CME 之間仍存在顯著套利空間，實體銅流向美國的情況就會持續。