傳統銀行也玩區塊鏈！摩根大通推代幣化貨幣基金
鉅亨網編譯段智恆
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (15 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 進一步擴大對加密與區塊鏈領域的布局，正式將代幣化技術引入傳統投資商品之一的貨幣市場基金。該行旗下資產管理規模約 4 兆美元的事業部，推出首檔運行於以太坊 (Ethereum) 區塊鏈的代幣化貨幣市場基金，並由摩根大通率先投入 1 億美元自有資金作為種子資本。
這檔名為「My OnChain Net Yield Fund」(簡稱 MONY)的私募基金，將於周二 (16 日) 正式對外開放，僅限合格投資人參與，包括投資資產至少 500 萬美元的個人，以及資產規模達 2,500 萬美元以上的機構投資人，單筆最低投資門檻為 100 萬美元。該基金由摩根大通的代幣化平台 Kinexys Digital Assets 提供技術支援。
代幣化貨幣基金正式上線
摩根大通表示，投資人可透過該行的 Morgan Money 平台申購 MONY 基金，並在完成投資後，於加密錢包中收到對應的數位代幣。基金本身的運作模式與傳統貨幣市場基金相似，主要投資於相對安全的短期債務工具，通常可提供高於銀行存款的收益水準，並採每日計息、每日累積配息的方式。
投資人可使用現金或美元穩定幣 USDC 進行申購與贖回。USDC 由 Circle Internet Group 發行，是目前市場上主要的穩定幣之一。對加密投資人而言，代幣化貨幣市場基金提供了一種在不離開區塊鏈環境的情況下，仍能獲取收益的投資選項，解決過去穩定幣資產難以產生利息收入的問題。
華爾街加速布局代幣化資產
隨著今年稍早「Genius Act」通過，為代幣化美元與穩定幣建立監管架構，華爾街大型金融機構明顯加快代幣化布局。摩根大通資產管理全球流動性主管多諾霍 (John Donohue) 表示，客戶對代幣化產品的興趣顯著升溫，該行希望在區塊鏈上，為投資人提供與傳統貨幣市場基金同樣多元的選擇。
貨幣市場基金自 1970 年代問世以來，一直是投資市場的重要工具。根據美國投資公司協會 (ICI) 數據，全球貨幣市場基金資產規模已達約 7.7 兆美元，較 2025 年初的 6.9 兆美元明顯成長。另一方面，根據 CoinGecko 統計，全球穩定幣市值已超過 3,000 億美元。
摩根大通並非唯一搶進該領域的金融巨頭。貝萊德 (BCS-US) 目前管理著全球規模最大的代幣化貨幣市場基金，資產管理規模超過 18 億美元。今年 7 月，高盛 (GS-US) 與紐約梅隆銀行 (BK-US) 亦宣布合作，推出可代表多家大型投資機構貨幣市場基金所有權的數位代幣。摩根大通近期也已為私人銀行客戶，完成一檔私募股權基金的代幣化。
延伸閱讀
- 馬斯克旗下SpaceX助攻！意法半導體星鏈晶片出貨兩年拚翻倍
- 比執行長更吸睛？特斯拉董事報酬逾30億美元 規模遠超科技同業
- AI還沒退燒！花旗看好後市 估明年底標普500指數上看7700點
- 利空先放一邊！空單回補推升銅價
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇