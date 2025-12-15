鉅亨網編譯段智恆 2025-12-15 20:30

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (15 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 進一步擴大對加密與區塊鏈領域的布局，正式將代幣化技術引入傳統投資商品之一的貨幣市場基金。該行旗下資產管理規模約 4 兆美元的事業部，推出首檔運行於以太坊 (Ethereum) 區塊鏈的代幣化貨幣市場基金，並由摩根大通率先投入 1 億美元自有資金作為種子資本。

傳統銀行也玩區塊鏈！摩根大通推代幣化貨幣基金(圖：REUTERS/TPG)

這檔名為「My OnChain Net Yield Fund」(簡稱 MONY)的私募基金，將於周二 (16 日) 正式對外開放，僅限合格投資人參與，包括投資資產至少 500 萬美元的個人，以及資產規模達 2,500 萬美元以上的機構投資人，單筆最低投資門檻為 100 萬美元。該基金由摩根大通的代幣化平台 Kinexys Digital Assets 提供技術支援。

‌



代幣化貨幣基金正式上線

摩根大通表示，投資人可透過該行的 Morgan Money 平台申購 MONY 基金，並在完成投資後，於加密錢包中收到對應的數位代幣。基金本身的運作模式與傳統貨幣市場基金相似，主要投資於相對安全的短期債務工具，通常可提供高於銀行存款的收益水準，並採每日計息、每日累積配息的方式。

投資人可使用現金或美元穩定幣 USDC 進行申購與贖回。USDC 由 Circle Internet Group 發行，是目前市場上主要的穩定幣之一。對加密投資人而言，代幣化貨幣市場基金提供了一種在不離開區塊鏈環境的情況下，仍能獲取收益的投資選項，解決過去穩定幣資產難以產生利息收入的問題。

華爾街加速布局代幣化資產

隨著今年稍早「Genius Act」通過，為代幣化美元與穩定幣建立監管架構，華爾街大型金融機構明顯加快代幣化布局。摩根大通資產管理全球流動性主管多諾霍 (John Donohue) 表示，客戶對代幣化產品的興趣顯著升溫，該行希望在區塊鏈上，為投資人提供與傳統貨幣市場基金同樣多元的選擇。