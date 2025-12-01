鉅亨網編譯段智恆 2025-12-13 03:00

根據《彭博》周五 (12 日) 報導，聯準會 (Fed) 官員對於 2026 年前美國經濟風險與利率政策走向的看法出現明顯分歧，顯示這場圍繞通膨與就業市場的辯論，將持續延燒至明年。包括兩位將於 2026 年進入利率決策投票行列的官員在內，多名決策者周五公開表態，對是否應持續降息、或暫時按兵不動，立場南轅北轍。

Fed自己也沒共識？明年降息分歧擴大 通膨與就業拉鋸(圖：REUTERS/TPG)

這也是 Fed 本周連續第三次、每次 1 碼 (25 個基點) 降息後，官員首度公開發聲。雖然降息決策是為回應失業率上升，但反對票顯示，在通膨仍未完全受控的情況下，政策內部對降息步調的爭議日益升高。最新利率預測顯示，官員對 2026 年的看法趨於保守，中位數預估僅剩一次降息空間。

Evercore ISI 資深經濟學家 Marco Casiraghi 指出，Fed 內部已有一部分官員傾向採取更審慎立場，希望在通膨與就業市場數據更明朗後再行動。他也提到，隨著新任 Fed 主席即將上任、且預期將主張較低利率，未來一年內部勢必出現一段「協商期」，討論 2026 年究竟應降息幾次才算合理。

反對派聚焦通膨風險 降息步調成爭論核心

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 與堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 周五分別發表聲明，說明他們為何在本周會議中反對降息。這是古爾斯比自 2023 年加入 Fed 以來首次投下反對票，而施密德則延續 10 月反對降息的立場。

古爾斯比在聲明中表示，由於 10 月與 11 月政府停擺，導致多項關鍵經濟數據延後公布，加上停擺前的部分通膨數據「令人憂心」，他認為在再次降息前，等待更多資訊是較為審慎的做法。不過，他隨後接受《CNBC》訪問時也強調，自己對 2026 年的降息前景其實比多數同僚樂觀，預期未來一年利率仍有較大的下調空間。

相較之下，施密德的立場則更為強硬。他在聲明中指出，通膨仍然偏高，經濟展現持續動能，就業市場雖然降溫，但整體仍維持平衡，因此目前的貨幣政策立場「至多只是略具限制性，甚至可能稱不上限制」。

投票結構將更替 新進官員立場分歧

隨著輪值制度變化，芝加哥與堪薩斯城聯準銀行總裁將於 2026 年退出聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票行列，而兩位即將接棒的官員也於周五公開發言，立場同樣分歧。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 在辛辛那提的一場活動中表示，她傾向維持略為偏緊的政策立場，以確保通膨持續受到壓抑。她指出，目前政策大致處於「中性」水準，但她個人更希望看到利率略高於中性。

根據 Fed 本周公布的最新利率點陣圖，在 19 名官員中，有 6 人認為在本次降息前，就應該維持利率不變直到 2025 年底。由於每年僅 12 名官員擁有投票權，且實際投下反對票者只有 2 人，部分分析師形容這些偏高利率預測為「沉默的反對票」。