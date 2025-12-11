盧特尼克：美國不該再接收「低於平均」、無助經濟的移民

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-11 22:43

《CNBC》周四 (11 日) 報導，美國商務部長盧特尼克周四表示，美國應聚焦引進有助經濟成長的移民，並為川普政府正式推出的「金卡簽證」辯護，強調願意支付 100 萬美元的移民能證明自己值得快速核准。

川普政府將金卡簽證降價至100萬美元，盧特尼克表示願付此金額者能證明自己值得快速入籍。(圖:Shutterstock)

盧特尼克說:「在所有偉大國家中，只有我們不經審查就接收移民，也不管他們對美國經濟有沒有幫助。」

‌



他說，美國應該引進最頂尖的人才，讓他們幫助美國成長與建設，而不是接納低於平均水準的人，這根本說不通。盧特尼克還指出，美國一般綠卡持有者的收入比一般美國人少三分之一。

美國總統川普正式推出金卡簽證。這項計畫原本要價 500 萬美元，現已降至 100 萬美元，提供取得公民身分的管道，吸引不少富裕外國人關注。

川普政府把打擊非法移民列為重返白宮後的重點政策。川普曾在 9 月表示，將對新的 H-1B 簽證申請收取 10 萬美元費用，H-1B 是科技公司從海外找技術人才的常用管道。