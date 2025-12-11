盧特尼克：美國不該再接收「低於平均」、無助經濟的移民
鉅亨網編譯王貞懿
《CNBC》周四 (11 日) 報導，美國商務部長盧特尼克周四表示，美國應聚焦引進有助經濟成長的移民，並為川普政府正式推出的「金卡簽證」辯護，強調願意支付 100 萬美元的移民能證明自己值得快速核准。
盧特尼克說:「在所有偉大國家中，只有我們不經審查就接收移民，也不管他們對美國經濟有沒有幫助。」
他說，美國應該引進最頂尖的人才，讓他們幫助美國成長與建設，而不是接納低於平均水準的人，這根本說不通。盧特尼克還指出，美國一般綠卡持有者的收入比一般美國人少三分之一。
美國總統川普正式推出金卡簽證。這項計畫原本要價 500 萬美元，現已降至 100 萬美元，提供取得公民身分的管道，吸引不少富裕外國人關注。
川普政府把打擊非法移民列為重返白宮後的重點政策。川普曾在 9 月表示，將對新的 H-1B 簽證申請收取 10 萬美元費用，H-1B 是科技公司從海外找技術人才的常用管道。
盧特尼克表示，移民願意拿出 100 萬美元，就能「證明」他們值得快速審核。「我們應該引進最優秀、最聰明的人才，這就是川普要改變移民制度的做法。」他說。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普「金卡」正式上線 100萬美元換美國永久居留權
- 「川普金卡」、「白金卡」正式推出！個人100萬美元起移民美國
- 川普「金卡」正式上線 100萬美元換美國永久居留權
- 〈美股盤後〉Fed3度降息 股債齊揚 標普逼近歷史新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇