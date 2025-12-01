鉅亨網編譯段智恆 2025-12-13 00:40

美國大麻概念股周五 (12 日) 全面走強，市場押注白宮即將大幅鬆綁聯邦層級對大麻的管制。《CNBC》引述知情人士指出，美國總統川普預計最快將於下周一 (15 日) 簽署行政命令，指示聯邦機構重新分類大麻，相關消息曝光後，帶動大麻產業股價盤中大幅拉升。

在消息激勵下，多檔大麻相關個股與 ETF 出現暴漲行情。Tilray Brands(TLRY-US) 股價勁揚逾 30%，Canopy Growth(CGC-US) 大漲約 30%；大麻溫室與不動產業者 Innovative Industrial Properties(IIPR-US) 上漲超過 11%；Amplify Seymour Cannabis ETF(CNBS-US) 則大漲約 35%。市場人士指出，大麻股於周五盤中明顯轉強，正是受到《CNBC》報導影響。

‌



最快下周簽行政命令 大麻擬降級為較低管制藥物

根據《CNBC》報導，川普預計最快於下周一簽署行政命令，允許聯邦機構重新分類大麻。此舉將使大麻企業適用不同的稅務規範，並有助於吸引更多投資資金進入產業。

《華盛頓郵報》稍早率先披露，川普擬透過行政命令，指示聯邦機構將大麻自高度管制的第一級 (Schedule I) 藥物名單中移除，改列為較低風險的第三級 (Schedule III) 藥物。第一級藥物目前包括海洛因等被視為無醫療用途、且高度成癮的物質；第三級藥物則涵蓋類固醇及含可待因的止痛藥等。《Axios》則指出，相關重新分類作業，可能於明年初正式推動。

川普早在今年 8 月便曾公開提及，考慮調整大麻在聯邦法律下的分類。Compass Point 投資銀行分析師葛羅尚斯 (Ed Groshans) 在給客戶的報告中寫道，川普重新分類大麻「在我們看來不是會不會發生的問題，而是什麼時候」。

產業視為利多 但仍非全面合法化

葛羅尚斯指出，若大麻順利重新分類，將對產業帶來「正面影響」，尤其有助於銀行體系更放心地為大麻相關企業提供服務。他預期，若川普下令啟動重新分類程序，美國緝毒署 (DEA) 可能在今年夏天前完成相關規則制定。

Roth 資深研究分析師柯克 (Bill Kirk) 則表示，市場同時關注美國最高法院是否會在下週決定是否受理一宗涉及州政府大麻監管與聯邦禁令之間衝突的案件。若裁決結果對產業有利，可能進一步加快整體監管調整的時程。

產業人士普遍將最新進展視為大麻在聯邦層級逐步「正常化」的重要訊號。Tilray 執行長西蒙 (Irwin Simon) 向《CNBC》表示，他對產業前景「比以往任何時候都更樂觀」。

不過，法律界也提醒，重新分類僅是「部分勝利」。專注於大麻法規的 Vicente LLP 合夥人豪瑟 (Shawn Hauser) 指出，產業仍需持續爭取全面合法化，但重新分類有助於推動國會建立更完整的監管架構，涵蓋公共安全、取得管道與刑事司法改革等更廣泛議題。

豪瑟形容，若政策順利落實，這將是公共衛生政策「新時代的開端」，有助於終結近百年來與科學與醫學脫節的藥物政策。