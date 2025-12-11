鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-11 22:15

根據美國勞工部 (DOL) 周四 (11 日) 公布數據，美國上周初領失業金人數暴增 4.4 萬至 23.6 萬人，創下疫情以來最大單周增幅，但經濟學家認為這主要反映年底季節調整困難，而非勞動市場實質惡化，不過聯準會主席鮑爾仍示警就業市場面臨重大下行風險。

上周初領失業金人數反彈至 23.6 萬。(圖：ZeroHedge)

‌



截至 12 月 6 日當周，經季節調整後的初領失業金人數為 23.6 萬人，高於市場預期的 22 萬人，較前周修正後的 19.2 萬人增加 4.4 萬人。4 周移動平均值為 21.675 萬人。

截至 11 月 29 日當周，經季節調整後的續領失業金人數為 183.8 萬人，低於預測值 195 萬人，且較前周修正後的 193.7 萬人減少 9.9 萬人，4 周移動平均值達 191.8 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

前一周初領失業金人數曾降至逾三年低點，部分原因是感恩節假期前後的季節調整困難。經濟學家普遍認為，上周初領失業金的大幅上升，同樣反映年底數據季節調整的難度，而非勞動市場出現實質性變化。

儘管亞馬遜 (AMZN-US) 等大型企業近期宣布大規模裁員，經濟學家仍持續形容勞動市場處於「不裁、不聘」的狀態。彭博資料顯示，百事 (PEP-US) 與惠普 (HPQ-US) 等企業近幾周都提出裁員計畫，10 月全美裁員人數創下 2023 年初以來新高。

聯準會示警就業市場風險

聯準會周三將基準利率再降 1 碼至 3.50% 至 3.75% 區間，這是今年第三次降息。不過，決策官員暗示可能暫停進一步降息，希望先觀察就業市場動態，以及「仍有些偏高」的通膨是否確實降溫。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會上表示，勞動市場「似乎面臨重大下行風險」，並指出非農就業數據存在高估情況，決策官員認為這種情況仍在持續。

今年 9 月，勞工統計局估計，截至 3 月的 12 個月期間，就業人數較先前估計少創造 91.1 萬個工作，相當於每月少 7.6 萬個職位。勞工統計局將在明年 2 月公布最終的就業基準修正數據，並同時發布 1 月就業報告。

原定公布的 11 月就業報告因 43 天政府關門而延後，將於下周二發布，並納入 10 月的非農就業數據。不過，由於這次史上最長政府關門導致家庭調查數據無法收集，10 月失業率將無法取得。

失業率溫和攀升

根據聯準會最新經濟預測摘要估計，今年失業率為 4.5%，2026 年將小幅下降至 4.4%，與 9 月預測維持不變。

經濟學家認為，勞動市場在低勞動力供需狀況下正在降溫，原因包括移民減少與進口關稅的影響。此外，部分職位採用 AI 技術也削弱勞動力需求。