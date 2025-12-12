鉅亨網編譯段智恆 2025-12-12 22:00

甲骨文拖累AI行情？市場開始挑公司了

今年以來，隨著 AI 應用快速擴散，投資人持續湧入 AI 相關個股，寄望這項技術能大幅提升企業效率。不過，也有部分市場人士開始質疑相關股票是否已被高估。知名投資人、曾因放空美國房市而聲名大噪的貝瑞 (Michael Burry)，就多次對 AI 熱潮表達看空立場，並將近期行情比擬為 1990 年代的網路泡沫。不過，整體市場的放空行為仍相對有限，空方主要集中在中小型公司，對大型 AI 權值股的看空押注並不明顯。

甲骨文股價重挫 AI 投資回收時程成焦點

最新一波疑慮，聚焦在甲骨文身上。該公司股價周四盤中一度暴跌 16.5%，原因在於公司警告，為支應雄心勃勃的 AI 投資計畫，2026 會計年度的資本支出，將比 9 月時的預估高出 150 億美元。甲骨文為了擴大 AI 布局而舉債投資，也因此引發市場對其財務壓力的擔憂。

盤後交易中，博通 (AVGO-US) 也示警，隨著 AI 相關營收比重提高，毛利率將承壓，進一步拖累股價，為市場情緒再添陰影。甲骨文股價大跌，也在當天對其他科技股形成壓力，投資人開始重新評估 AI 支出規模，以及相關投資何時才能轉化為實質回報。

市場開始更挑剔 AI 資本支出不再通吃

市場人士指出，投資人對 AI 題材的態度，近來正變得更加審慎，不再無差別地獎勵所有 AI 相關支出。Nationwide 首席市場策略師哈克特 (Mark Hackett) 表示，過去一段時間，積極擴大資本支出與股價表現之間，存在高度正向連動，但這種關係近幾個月已出現明顯變化。

去年 11 月底，Meta(META-US) 股價曾單日下挫 11%，原因正是公司預告，受 AI 投資影響，明年資本支出將「顯著增加」，其中包括大規模興建資料中心。事實上，自 2022 年 11 月 ChatGPT 問世以來，龐大的資本支出一直是推動 AI 行情的重要動能，但部分投資人開始質疑，這些投入距離帶來雲端營收成長，是否仍需要更長時間。

Fairbank Investment Management 投資組合經理吉爾 (Robert Gill) 指出，大量投入 AI 的支出，轉化為實際營收的速度，明顯慢於投資人期待，這也使市場開始重新檢視相關公司的評價合理性。

空方謹慎、資金輪動 大盤韌性受考驗

即便質疑聲浪升高，多數投資人仍對直接放空 AI 題材保持戒心。貝瑞近日在社群平台發文指出，美股可能正處於一個上漲幅度極端的階段，未來不排除形成「爆炸性見頂」。他近期加強對輝達 (NVDA-US) 與 Palantir Technologies(PLTR-US)等科技權值股的批評，並已對 Palantir 建立空頭部位。

不過，兩名不願具名的美國大型基金經理人表示，市場對 AI 泡沫的擔憂被過度放大。他們指出，大型科技公司仍難以滿足持續成長的資料中心需求。Ortex Technologies 共同創辦人赫勒伯格 (Peter Hillerberg) 則表示，從 61 檔 AI 相關股票的部位數據來看，尚未出現投資人全面押注 AI 泡沫破裂的跡象。

數據顯示，放空需求確實在中小型 AI 股有所升溫，但 AI 最大受惠股仍僅有輕微放空部位。赫勒伯格指出，部分個股在財報或重大新聞後，短期放空部位激增，事後看來確實顯得精準，但整體而言，更像是針對個別公司基本面的質疑，而非集體宣告 AI 行情見頂。