鉅亨網編譯段智恆 2025-12-12 00:00

根據《路透》報導，國際油價周四 (11 日) 大幅走跌，主要因市場焦點重新轉向俄烏和平談判進展，同時關注美國在委內瑞拉外海扣押受制裁油輪可能帶來的後續影響。

地緣風險再起！美國扣押油輪與俄烏談判成焦點 原油期貨下挫(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，明年 2 月交割的布蘭特原油期貨下跌 1.83%，至每桶 61.07 美元，靠近 10 月 21 日以來低點；明年 1 月交割的美國西德州中級原油 (WTI) 亦下挫 1.93% 至每桶 57.33 美元，創兩周新低。

‌



俄烏和平談判受矚目 美扣押油輪未引發立即供應衝擊

俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 表示，美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 近日訪問莫斯科，已「消除部分誤解」，並透露俄方已向華府遞交集體安全保障的提案。市場正密切關注雙方是否能在和平進程上取得突破。

此前，美國公布在委內瑞拉外海扣押一艘遭制裁油輪，引發市場一度擔憂供應中斷風險。美國總統川普表示：「我們剛在委內瑞拉外海扣押了一艘非常大的油輪，是有史以來最大的一艘之一，還有其他行動正在發生。」不過，美國官員並未透露油輪名稱。英國海事風險管理公司 Vanguard 指出，該船疑為「Skipper」號。

儘管事件短線未顯著衝擊油市，交易員警告若局勢升溫，油價波動恐加劇。LSEG 高級分析師 Emril Jamil 表示：「目前扣押事件未對油市造成實際影響，但若情勢惡化，將引發重大波動。」

在美方加大加勒比海軍事存在之際，業界人士指出，亞洲買家開始要求委內瑞拉原油以更大折扣出售，原因包括俄羅斯與伊朗受制裁原油湧入市場，以及委國裝載風險升高。

同時，俄羅斯在裏海 (Caspian Sea) 的一座海上鑽油平台周四遭烏克蘭無人機攻擊，該裝置已停止油氣開採。烏克蘭安全局 (SBU) 表示，這是首次在該海域攻擊俄方能源設施，市場對該事件的評估仍在發酵。

IEA 調升需求預估 OPEC 維持展望不變

在供需預測部分，國際能源總署 (IEA) 在最新月報中調升 2026 年全球石油需求成長預估，同時小幅下修供給增幅，意味明年油市可能出現較之前預測更小的供應過剩。與此同日發布月報的石油輸出國組織 (OPEC) 則維持 2025 與 2026 年的全球石油需求成長展望不變，未大幅調整整體市場觀點。

除了地緣政治與供需預測外，金融環境亦成市場焦點。美國聯準會 (Fed) 周三宣布降息一碼(25 個基點)，但政策委員對後續路徑意見分歧。决策者暗示短期內可能暫停進一步降息。較低利率通常有助於降低企業與消費者借貸成本，並推動經濟活動，進而支撐原油需求，但市場目前仍處觀望。