鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-11 20:31

綜合外媒周四 (11 日) 報導，南韓電池製造商 SK On 與美國汽車大廠福特 (F-US) 將終止雙方在美國的電池合資企業，雙方同意未來各自獨立擁有並營運既有的生產設施。此舉反映在電動車需求放緩與美國政策變動下，車廠與電池供應商正調整在美國的布局策略。

電動車熱潮退燒？SK On、福特拆夥 美國電池廠大重組(圖：REUTERS/TPG)

SK On 表示，福特旗下子公司將完全接手位於肯塔基州的電池廠，而 SK On 則將取得並營運田納西州的工廠。公司指出，田納西廠的量產啟動時間「仍具彈性」，因排程與所有權轉換相關。福特與 SK On 於 2022 年宣布投資 114 億美元在美國合建電池廠，此次分拆意味雙方的合資模式正式走向終點。

外電報導指出，此次重組是美國電動車市場轉弱的另一個明顯跡象。福特近年持續面臨電動車部門虧損，電動車接受度增速不如預期，且政策環境出現變化。美國總統川普廢除 7,500 美元購車抵減優惠、放寬油耗與排放標準，使車廠轉型壓力加劇。福特執行長法利 (Jim Farley)9 月時曾預期，隨著稅負抵減到期，美國電動車銷量可能減少約五成。

SK On 表示，結束合資關係是企業進行資產與產能重整的一環，目的是讓公司能更迅速應對市場變化，加速北美儲能系統 (ESS) 業務發展，並提升生產效率與成本競爭力。公司預期，重整後可大幅降低負債、減少固定成本，有助改善財務體質與獲利能力。

根據 SK On 公布的財報，該公司 7 至 9 月營運虧損達 1,248 億韓元 (約 8,472 萬美元)，較前一季虧損額幾乎倍增，主要因電動車電池出貨減緩。業界人士也指出，SK On 仍將維持與福特的策略夥伴關係，合作焦點將集中在田納西廠。

南韓電池廠商正加速調整產線，以因應美國市場變化。由於美國逐步取消相關補貼，LG Energy Solution 與三星 SDI 等企業陸續將部分電動車電池產線轉作儲能系統使用。儲能電池化學特性與車用電池類似，主要供應給資料中心等大型設施。

SK On 亦積極擴充儲能業務，今年 9 月與美國 Flatiron Energy Development 簽署協議，將提供磷酸鐵鋰 (LFP) 電池用於儲能系統。公司表示，分拆後的營運架構將有助提升彈性與效率，並更聚焦具成長潛力的市場。