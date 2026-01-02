鉅亨網新聞中心 2026-01-02 07:10

京東 (09618-HK) 創辦人劉強東在智慧機器人領域再下一城。宇樹科技於 12 月 31 日在北京正式開設全國首家線下體驗店。該門店由宇樹科技與京東聯手打造，位於京東 MALL 雙井店，將為消費者帶來首次面對面的產品互動體驗。

劉強東領軍京東智慧機器人布局！宇樹科技線下體驗店12月31日北京開幕。(圖：Shutterstock)

該門市將展示宇樹旗下明星產品，包括 G1 人形機器人、Go2 機器狗等，提供沉浸式科技體驗，讓消費者零距離感受未來智慧生活。

門市自 12 月 25 日起已試經營，但根據網友回饋，當時內部陳設仍在完善中。

同時，宇樹科技已公開招募門市產品顧問，薪資 10-15K 並享 13 薪，顯示其加速線下佈局，推動機器人產品進入大眾市場。

宇樹科技的爆紅之路

受春晚熱度帶動，宇樹科技迅速將旗下產品推向京東商城。

去年 2 月，其面向消費者的人形機器人 G1（售價 9.9 萬人民幣）以及工業級人形機器人 H1（售價 65 萬人民幣）正式上架京東，結果開售不到一天就被一搶而空。

首批購買者甚至將機器人用於短期租賃，日租費高達 5000 至 10000 人民幣。一些商家靠出租單台機器人，短短十天就能獲利二十多萬，可見市場需求之旺盛。

隨著時間，租賃熱度有所下降，但機器人的性能卻持續提升。

近期，宇樹機器人再次登台表演，成為歌手王力宏演唱會的伴舞。不僅舞姿更加流暢、時尚，還能熟練完成高難度的韋伯斯特空翻，甚至連馬斯克在看到影片後都忍不住轉發並讚嘆「令人印象深刻」。

京東的智慧機器人戰略

隨著智慧機器人被視為去年最熱門的科技賽道之一，京東也將戰略重點投向該領域，快速展開布局。

去年 3 月，京東正式切入具身智慧領域，成立專門業務部門，重點探索家用場景應用。7 月，在世界人工智慧（AI）大會上，京東推出具身智慧品牌 JoyInside。

去年 8 月，京東在世界機器人大會上公布「智慧機器人產業加速計畫」，宣佈將在智慧機器人領域投入超過百億人民幣資源。

同時，京東攜手宇樹科技、眾擎、智元、天工、逐際動力、千尋、星海圖、松延動力等多家頂尖品牌亮相，計畫在三年內幫助 100 個智慧機器人品牌成交額突破 10 億人民幣，並將機器人推進超過百萬個終端場景。

此外，京東在一級市場的投資同樣積極。自去年 5 月以來，京東已相繼投資智元、眾擎、千尋智能、逐際動力、RoboScience 等多家具身智慧公司，積極構建完整生態。

值得注意的是，京東在家用智慧機器人之外，更將技術落地於物流板塊。自去年推出「智狼系統」以提升倉儲效率，到近期研發無人駕駛輕卡，京東持續將機器人技術用於降本增效。

據統計，使用「智狼貨到人系統」的倉庫存儲坪效比行業平均高出 2.5 倍，部分倉庫員工借助智狼機器人入庫效率提升 5 至 6 倍。

各類機器人矩陣已落地超過 20 個省市，智慧倉儲機器人累計完成超 5000 萬件出庫作業，入庫與分揀效率大幅提升，準確率接近 100%。

從倉儲、分揀到末端配送的全鏈路自動化覆蓋率已超過 95%，去年 11.11 期間，該系統支撐入庫商品量年增超過 50%，為供應鏈穩定與高效提供了核心支撐。

在去年烏鎮世界網路大會上，劉強東表示，無人物流技術將大幅解放人力，未來員工每週可能只需工作一天甚至一小時。

他進一步預測，隨著 AI 與機器人時代的到來，五年內中國社會化物流成本佔 GDP 的比重有望降至 10% 以下，將為社會節省數兆人民幣的效益。

此外，京東物流還在去年 10 月宣布，計畫未來五年採購 300 萬台機器人、100 萬台無人車以及 10 萬架無人機，全面覆蓋物流供應鏈的各個環節，進一步鞏固其在智慧物流領域的技術優勢。