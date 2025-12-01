鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-11 00:30

綜合外媒周三 (10 日) 報導，中國聞泰科技 (600745-CN) 近日向荷蘭法院指派的安世半導體 (Nexperia) 監督人發出邀請，希望展開會談以恢復對公司的控制權，化解已導致全球車用晶片供應受影響的治理僵局。

聞泰在聲明中強調，作為安世半導體的「合法控股股東」，解決當前衝突的前提，是恢復其完整的股東權利與控制權。雙方何時會談仍未確定，但監督人之一的律師 Arnold Croiset van Uchelen 已證實收到邀請，表示願意回覆，並對會談細節不予置評。

‌



安世半導體未回應媒體置評請求。該公司今年遭遇前所未有的政府與司法介入，包含荷蘭阿姆斯特丹企業法院扣押大部分股份，並暫停聞泰創辦人張學政擔任安世半導體執行長。聞泰已向荷蘭最高法院提出上訴，但判決尚未出爐，股權法律狀態依舊未明。

荷蘭政府早前也動用特殊權限，可阻止或逆轉安世半導體的部分決議，理由是擔憂聞泰可能試圖將技術轉移至中國。不過，該行政命令已在上月暫停，目的是降溫政治衝突，並恢復安世半導體中國工廠的出口。

然而，即便政治層面出現緩和，企業內部的中歐對立仍未消退。安世半導體總部與其中國業務雙方角力已影響晶片供應：中國實體不僅尋求「自立門戶」，改採中國晶圓替代歐洲產線，安世半導體歐洲部門更因財務與治理爭議停止向中國工廠供應晶圓。庫存持續下降，全球車廠憂心明年 1 月起車用晶片短缺可能再次爆發。