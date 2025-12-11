鉅亨網編譯段智恆 2025-12-11 02:30

美國勞工成本增幅持續放緩，顯示就業市場降溫正逐步壓抑薪資壓力，有助聯準會 (Fed) 控制通膨。根據美國勞工統計局 (BLS) 周三 (10 日) 公布的資料，截至 9 月的過去 12 個月期間，美國雇用成本指數 (ECI) 年增 3.5%，為 2021 年年中以來最慢；季增率則為 0.8%。

有助Fed降息走向！美國雇用成本僅年增3.5% 創4年來低點(圖：REUTERS/TPG)

該數據反映企業招聘力道趨緩，部分企業更開始縮編人力，有助抑制薪資上漲速度。市場普遍預期 Fed 將在同日稍晚宣布降息，較溫和的薪資成長被視為有利通膨下修的重要訊號。

另外，日前出爐的相關數據顯示，美國企業招聘人數下降，裁員則升至 2023 年初以來最高，離職率更降至 2020 年以來最低水準，顯示勞工對轉職與找到更高薪機會的信心下降。

在薪資表現方面，ECI 報告指出，民間部門的薪資和薪酬在截至 9 月的三個月內成長 0.8%，年增率也為 3.5%。扣除通膨影響後，民間企業的整體報酬較去年同期成長 0.5%，薪資實質成長 0.6%，但仍呈現年增放緩趨勢。這也是自 2023 年初呈現負值以來，年增速最疲弱的表現之一，顯示薪資增幅不足以緩解美國民眾對生活成本的壓力。

與此同時，政府部門的薪資年增也同步放緩。該產業今年來持續出現工作人數下滑，市場普遍認為與川普政府推動精簡政府規模、削減聯邦機構相關。

Fed 與各界密切關注的另一原因，是 ECI 不會因產業組成改變而失真，相較於較常發布的平均時薪等薪資指標，更能準確反映薪資成長及通膨壓力。因此，這次數據對市場與決策者具有關鍵意涵。

此外，受到史上最長聯邦政府停擺的影響，BLS 也特別指出，部分調查未能在暫停政府前完成，9 月數據的回收率呈下降情況。市場目前則等待下週公布的 11 月就業報告與 CPI 等數據，以評估美國經濟在薪資放緩、景氣降溫之下，是否能維持軟著陸。