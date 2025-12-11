鉅亨網編譯段智恆 2025-12-11 00:42

美國稀土開發公司 USA Rare Earth 周三 (10 日) 盤前因宣布提前量產計畫，股價一度上漲逾 3%，但進入美股開盤後走勢轉為震盪回落，市場對消息反應分歧，顯示投資人仍在評估時程提前對財務與資本支出的影響。

美國稀土計畫加速！USAR 釋利多，股價卻陷震盪。(圖：ZeroHedge)

截稿前，USA Rare Earth(USAR-US) 盤中股價下跌 3.88%，每股暫報 16.83 美元。

USAR 表示，將把德州 Round Top 重稀土專案的商業化時程提前至 2028 年底，較先前計畫提早兩年，意味美國可能比其他競爭對手更快啟動本土稀土生產。Round Top 礦床被視為目前美國最重要的重稀土來源之一，蘊藏包括鎵、鈹等戰略金屬，並涵蓋鏑 (Dy) 與鐠 (Tb)，這些關鍵材料廣泛用於國防武器系統、高強度永磁體、電動車馬達、再生能源設備與航太技術。

USAR 正建立完整的「從開採到磁體製造」(mine-to-magnet) 國內供應鏈。這其中包括位於奧克拉荷馬州 Stillwater、面積達 31 萬平方英尺的永磁體製造基地，未來將成為中國以外規模最大的金屬與磁體帶鋼鑄造工廠，以及在科羅拉多州 Wheat Ridge 所建置的稀土處理與分離實驗室，負責礦物精煉與萃取。

USAR 執行長漢普頓 (Barbara Humpton) 表示，提前生產時程是公司工程與科學團隊技術突破的成果，也反映美國為確保稀土供應安全、降低對中國依賴的需求上升。她形容新的量產時程是「令人振奮的里程碑」，並指出高價值稀土需求在國防與綠能領域都正在快速成長。

時程調整主要源自溶劑萃取 (Solvent Extraction) 試驗的成功。USAR 計畫 2026 年初 在科羅拉多啟動 Hydromet 示範工廠，將以五套萃取系統連續運轉 2,000 至 4,000 小時，以取得商業化設計數據，進一步分離重稀土與鋯、鉿等戰略礦物。公司預估此流程可節省數千萬美元投資，並使可行性研究 (DFS) 提前至 2027 年初完成。

隨著兩個關鍵時程被提前，美國有望在 2028 年啟動本土稀土商業化生產，並更早取得現金流，提升供應鏈安全。然而在股價反應上，市場並未立即採取單邊樂觀，訊息公布後盤前上漲，但在正式開盤後股價震盪回落，顯示投資人同時關注加速商轉後的資本需求與執行風險。