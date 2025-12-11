鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-11 04:30

京東 (JD-US) (09618-HK) 收購佳寶超市後，繼續在香港擴張。麗新國際周二（9 日）發布公告，稱公司旗下實際控制的主體 TIL 出售其 100% 持股的 Surearn Profits Limited 股權，協定物業價值為 34.98 億港元。

京東砸35億港元買樓，今年在香港持續「買買買」策略。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周三報導，上述股權對應的底層資產為位於香港中環的中國建設銀行大廈部分辦公樓層，面積約 11,202 平方公尺，交易還需獲得相關審批。

收購方為京東控股的投資主體。對於本次收購，京東表示，始終看好在香港的發展，將圍繞供應鏈持續投資推動零售、物流、技術研發等業務融入香港。

近兩年來京東加大了在香港的投資，範圍包括零售、物流等。

今年 8 月，京東宣布完成了對香港佳寶食品超級市場的收購。佳寶是香港本地連鎖商超，以「價廉物美」為標簽，在香港擁有超過 90 家門市。

京東表示，收購佳寶將促進京東在粵港澳大灣區的生鮮供應鏈布局，加速拓展香港本地零售市場。

去年 9 月，京東宣布加碼香港市場布局，初期投入 15 億元，用於商品價格補貼、物流補貼及服務優化等方面。

今年 3 月，京東快遞港島運營中心正式投入營運，同時當地新增超過 100 名快遞員。京東快遞數據顯示，2023 年至今的兩年間，京東快遞香港日均攬收快遞量增長超過 50 倍，內地與香港互寄快遞量增長超過 130 倍。

在商家側，今年 3 月京東面向香港本地商家，京東推出零傭金、免年費招商政策，降低商家入駐門檻和營運成本。

艾媒咨詢執行長張毅表示，京東布局香港市場，一方面是因為國內電商用戶增量見頂，需要挖掘新的市場，而香港本地市場具有挖掘價值；另一方面，京東以香港為跳板，逐步輻射東南亞的供應鏈和市場，是一個不錯的發展路徑。