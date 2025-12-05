鉅亨網編譯段智恆 2025-12-05 03:00

根據《CNBC》周四 (4 日) 報導，人工智慧 (AI) 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 正面臨一項罕見問題：手上現金實在太多。隨著 AI 浪潮推升企業估值與獲利能力，輝達資產負債表快速膨脹，旗下資金實力已成為全球科技業最受矚目的焦點之一。投資人與產業界開始追問：輝達究竟會如何使用這筆龐大現金？

有錢到煩惱！輝達現金暴漲 不併購改投資「養AI生態圈」(圖：REUTERS/TPG)

截至 10 月底，輝達帳上現金與短期投資合計達約 606 億美元，較 ChatGPT 推出前的 2023 年 1 月僅有 133 億美元大幅跳增。AI 爆發讓輝達從電競 GPU 廠商躍升為美國市值最高的科技企業之一，其資金能量也迅速累積成「企業級安全堡壘」。

大手筆投資 AI 生態圈 目標擴大市場並非併購

輝達近期宣布斥資 20 億美元入股晶片設計公司新思科技 (SNPS-US)，是今年眾多投資案之一。該公司先前也透露將投資芬蘭電信商諾基亞約 10 億美元、向英特爾(INTC-US) 挹注 50 億美元、並投入 100 億美元支持 AI 公司 Anthropic，四筆案件合計承諾金額已達 180 億美元，還不包括其他新創投資。

此外，輝達財務長克瑞斯 (Colette Kress) 指出，仍在洽談一筆規模高達 1,000 億美元的 OpenAI 股權採購案，但協議尚未敲定。

輝達執行長黃仁勳強調，這些投資並非併購，而是支持 AI 生態成長。他指出，只要 OpenAI 等合作夥伴持續擴張，對 AI 運算需求就會增加，最終也將回流至輝達的晶片與雲端服務。黃仁勳強調，公司不要求合作企業必須使用輝達技術，但「到最後，它們全都會使用。」

相比投資，輝達已多年未完成大型併購。公司 2020 年斥資 70 億美元買下網路晶片公司 Mellanox，奠定今日高效能 AI 伺服器架構。然而，2022 年嘗試以 400 億美元收購安謀 (ARM-US)，卻遭美英監管機構阻擋，最後宣告放棄。輝達近年僅透過小型收購補強研發人才。

龐大現金將做什麼？股東呼籲提高買回力道

根據 FactSet 數據，分析師預估輝達今年可產生近 968.5 億美元的自由現金流，未來三年累計更可能達到 5,760 億美元，資金能力遠超市場過往經驗。黃仁勳在財報簡報中表示：「沒有任何公司曾以這樣的規模成長過。」