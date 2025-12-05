有錢到煩惱！輝達現金暴漲 不併購改投資「養AI生態圈」
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》周四 (4 日) 報導，人工智慧 (AI) 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 正面臨一項罕見問題：手上現金實在太多。隨著 AI 浪潮推升企業估值與獲利能力，輝達資產負債表快速膨脹，旗下資金實力已成為全球科技業最受矚目的焦點之一。投資人與產業界開始追問：輝達究竟會如何使用這筆龐大現金？
截至 10 月底，輝達帳上現金與短期投資合計達約 606 億美元，較 ChatGPT 推出前的 2023 年 1 月僅有 133 億美元大幅跳增。AI 爆發讓輝達從電競 GPU 廠商躍升為美國市值最高的科技企業之一，其資金能量也迅速累積成「企業級安全堡壘」。
大手筆投資 AI 生態圈 目標擴大市場並非併購
輝達近期宣布斥資 20 億美元入股晶片設計公司新思科技 (SNPS-US)，是今年眾多投資案之一。該公司先前也透露將投資芬蘭電信商諾基亞約 10 億美元、向英特爾(INTC-US) 挹注 50 億美元、並投入 100 億美元支持 AI 公司 Anthropic，四筆案件合計承諾金額已達 180 億美元，還不包括其他新創投資。
此外，輝達財務長克瑞斯 (Colette Kress) 指出，仍在洽談一筆規模高達 1,000 億美元的 OpenAI 股權採購案，但協議尚未敲定。
輝達執行長黃仁勳強調，這些投資並非併購，而是支持 AI 生態成長。他指出，只要 OpenAI 等合作夥伴持續擴張，對 AI 運算需求就會增加，最終也將回流至輝達的晶片與雲端服務。黃仁勳強調，公司不要求合作企業必須使用輝達技術，但「到最後，它們全都會使用。」
相比投資，輝達已多年未完成大型併購。公司 2020 年斥資 70 億美元買下網路晶片公司 Mellanox，奠定今日高效能 AI 伺服器架構。然而，2022 年嘗試以 400 億美元收購安謀 (ARM-US)，卻遭美英監管機構阻擋，最後宣告放棄。輝達近年僅透過小型收購補強研發人才。
龐大現金將做什麼？股東呼籲提高買回力道
根據 FactSet 數據，分析師預估輝達今年可產生近 968.5 億美元的自由現金流，未來三年累計更可能達到 5,760 億美元，資金能力遠超市場過往經驗。黃仁勳在財報簡報中表示：「沒有任何公司曾以這樣的規模成長過。」
部分分析師開始呼籲輝達提高股票回購力道。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 指出：「輝達未來幾年將累積超過 6,000 億美元現金流，應有更多空間進行回購。」公司董事會今年 8 月已追加 600 億美元的買回授權，前三季已投入約 370 億美元用於股利與回購。黃仁勳表示：「我們會持續進行股票回購。」但他強調，買回並不會取代公司擴大投資的策略。
財務長克瑞斯表示，輝達最大任務仍是確保資金足以支持下一代產品準時交付。她指出，輝達需為供應鏈提供資金支持，包括協助代工夥伴鴻海 (2317-TW)、戴爾(DELL-US) 等擴充設備與庫存，才能滿足市場對 AI 伺服器與運算架構爆炸式需求。
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 工廠被關稅拖慢！美9月製造業訂單增速放緩 AI設備需求成少數支撐
- 就業數據「互相打臉」！美債殖利率走高 市場一面倒押降息
- 〈美股早盤〉科技反彈、Fed降息預期升溫！主要指數小幅開高
- 美國就業市場冷卻！官方數據還沒來 民間統計已看到「暗潮」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇