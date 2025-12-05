2025-12-05 05:00

全球資產管理龍頭貝萊德 (BLK-US) 與美國銀行 (BAC-US)高層周二 (2 日) 在最新市場研判中一致表態，當前席捲全球 AI 投資熱潮並非 21 世紀初網路泡沫的翻版，而是由企業實質性投入與技術革新帶來的生產力革命。這一判斷為持續升溫的 AI 賽道注入強心劑，亦為資本市場提供關鍵風向球。

貝萊德、美銀齊聲力挺AI投資熱潮：不是泡沫幻象 有真實生產力驅動（圖：Shutterstock）

貝萊德投資研究所所長 Jean Boivin 在媒體圓桌會議上明確指出，用「泡沫」定義當下市場缺乏建設性意義。他並強調，AI 引發的資本浪潮正以前所未有規模重構全球經濟格局。企業投資規模預計推動美國 GDP 增速突破過去數十年 2% 的均值瓶頸。

該機構預測報告顯示，到 2030 年，全球企業 AI 支出有望達到 5 兆至 8 兆美元區間，其中美國市場佔據核心份額。儘管存在「微觀影響宏觀」的資本虹吸效應，但 Boivin 提醒投資人需持續關注技術變現能力與硬體基礎設施的協同發展。

值得關注的是，算力供給瓶頸已被納入系統性風險考量。貝萊德研究顯示，隨著資料中心建置加速，到 2020 年代末 AI 相關電力消耗料將佔據美國總用電量的 15%-20%。這種結構性矛盾既凸顯技術革新的顛覆性潛力，也暴露出產業發展的脆弱性。「現階段集中投入是獲取未來收益的必要路徑。」

美國銀行策略團隊則提出「空窗期」理論，示警稱資本支出成長與收入轉換的時間差恐引發市場短期波動。

美銀美股與量化策略主管 Savita Subramanian 在周二展望電話會議上分析指出，雖然超大規模科技公司將資本支出佔比從 10 年前 30% 提升至 60%，仍遠低於網路泡沫時期 140% 峰值，但微軟、亞馬遜等巨頭的年度投入將從今年的 4000 億美元躍升至 2026 年的 5100 億美元。

對比歷史周期，美銀指出當前市場存在本質差異，股票配置比例顯著低於泡沫時期，獲利成長切實支撐估值體系，IPO 規模可控且對未獲利企業的投機熱情明顯消退。基於此，美銀維持對標普 500 指數 2026 年底 7100 點的保守預測，反映出對 AI 長期價值的審慎樂觀。