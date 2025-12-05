黃仁勳引AI教父9年前預測失準重申：AI不會取代你的工作

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-05 03:56

據《商業內幕》周四 (4 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳對 AI 衝擊就業的看法，比那些預測 AI 將摧毀工作機會的人樂觀得多，他用一個九年前的預測來說明原因。

黃仁勳強調：人類不會輸給AI失業，只會輸給懂得使用AI的人。(圖:Reuters/TPG)

黃仁勳在 Joe Rogan 的 Podcast 節目中大談 AI 時，提到有「AI 教父」之稱的電腦科學家、Google 前副總裁 Geoffrey Hinton 在 2016 年做的一個預測。

Hinton 當時說，「現在人們應該停止培訓放射科醫師了」，因為五年內 AI 在影像辨識上會比人類更厲害。

「但諷刺的是，放射科醫師的人數實際上增加了，」黃仁勳對 Rogan 說，並補充：「今天幾乎每個放射科醫師都在用 AI。」

工作目的才是重點

黃仁勳說，要了解 AI 對工作的影響，得回到工作的目的是什麼。

「放射科醫師的目的是診斷疾病，不是研究影像。研究影像只是為了診斷疾病的一項任務。」他表示，隨著 AI 讓影像研究變得更快更精準，放射科醫師能做更多檢查，這反過來代表醫院有更多客戶，「當他們經濟效益變好，就會雇用更多放射科醫師。」

美國放射學會今年 2 月發布的研究預測，2023 年到 2055 年間，美國放射科醫師人數將成長最多 40%。

今年 3 月，《紐約時報》重新檢視 Hinton 的預測。報導指出，Hinton 告訴該報，他「沒說清楚自己純粹是在講影像分析，而且時間點錯了，但方向沒錯。」

今年 5 月，黃仁勳在米爾肯研究所全球會議上表示：「你不會輸給 AI 而失業，但你會輸給會用 AI 的人。」

他也駁斥 Anthropic 執行長 Dario Amodei 今年稍早的預測，後者稱隨著 AI 能力變強，50% 的初階工作會消失。

新產業將出現

在 Podcast 節目中，黃仁勳說，一些比較容易自動化的工作會消失，但這可能會創造新產業。