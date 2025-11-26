鉅亨網編譯段智恆 2025-11-26 02:30

美國聯準會 (Fed) 理事米蘭 (Stephen Miran) 表示，近期就業市場惡化與 Fed 目前的利率設定有直接關聯。他周二 (25 日) 接受《福斯財經新聞網》(Fox Business Network)訪問時指出，美國失業率持續往上走，反映貨幣政策仍偏緊。

美國失業率要怪Fed？理事米蘭：利率太高害的 必須大幅降息(圖：REUTERS/TPG)

米蘭表示：「我們必須承認失業率正在上升，而這是貨幣政策過度緊縮所造成的。」他並警告，若 Fed 不以足夠的速度持續降息，失業率恐將進一步升高。他說：「如果我們不繼續降息，且降息速度不夠快，我擔心失業率會持續上升，而我們將成為推升失業的來源，這不是好事。」

米蘭因仍與川普政府保持密切關聯而備受爭議。他目前是以「從川普白宮請假」的狀態在 Fed 任職。在訪談中，他重申自己支持更具力道的降息，認為雖然當前通膨壓力仍高，但預期將逐步下降，貨幣政策需要調整方向。

他未具體說明希望 Fed 在下次利率決策會議中採取的降息幅度，但強調：「我認為經濟需要大幅降息，才能使貨幣政策回到中性水準。」

美國最新公布的 9 月就業數據顯示，非農就業人數增幅高於預期，但失業率從 8 月的 4.3% 升至 4.4%。市場普遍認為，這反映就業市場已從此前的強勢趨緩。