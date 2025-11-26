美上周初領失業金降至7個月低點 但失業者找工作也愈來愈難
根據美國勞工部 (DOL) 周三 (27 日) 公布數據，上周初領失業金人數下降 6,000 人至 21.6 萬人，創下 4 月中旬以來新低，也低於彭博調查經濟學家預估中位數為 22.5 萬人。
截至 11 月 22 日當周，經季節調整後的初領失業金人數為 21.6 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人，較前周修正後的 22.2 萬人減少 6,000 人。這是自今年 4 月中旬以來的最低初領失業金人數。4 周移動平均值為 22.375 萬人。
截至 11 月 15 日當周，經季節調整後的續領失業金人數為 196 萬人，較前周修正後的 195.3 萬人增加 7,000 人，4 周移動平均值達 195.575 萬人。
數據顯示，儘管企業減少新聘雇用，但大致維持現有員工，《路透》指出，川普的激進貿易和移民政策是造就企業不願裁員或招聘的環境的主因。雖然近幾周威訊 (VZ-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等大型企業宣布裁員的消息增加，但實際裁員人數尚未明顯上升。
持續申領失業金人數自 9 月以來大致呈上升趨勢，維持在疫情後勞動市場復甦期間的水準附近。儘管初領失業金申請人數仍處於低檔，但已失業者要找到新工作愈來愈困難。
值得注意的是，周更新的失業金數據在感恩節等假期前後容易出現波動。未經季節調整的數據顯示，上周初領失業金人數大幅跳升，約增加 2.57 萬人。
近期調查顯示，美國民眾對勞動市場愈來愈擔心。美國經濟評議會 (Conference Board) 的 11 月消費者信心指數出現 7 個月來最大跌幅，部分原因是找工作的前景更悲觀。
同樣地，哈里斯民調 (Harris Poll)10 月替《彭博》進行的調查顯示，55% 的在職美國人擔心失業，近半數認為如果失去目前工作，要找到同等品質的新工作需要 4 個月以上。
聯準會在過去兩次政策會議都降息，主要是為了支撐放緩的勞動市場。但決策官員對 12 月最後一次會議是否再降息看法分歧，因為他們必須在勞動市場疲弱與通膨居高不下之間取得平衡。
