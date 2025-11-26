美上周初領失業金降至7個月低點 但失業者找工作也愈來愈難

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-26 22:31

根據美國勞工部 (DOL) 周三 (27 日) 公布數據，上周初領失業金人數下降 6,000 人至 21.6 萬人，創下 4 月中旬以來新低，也低於彭博調查經濟學家預估中位數為 22.5 萬人。

美國續領失業金人數升至196萬人，顯示失業者愈來愈難找到新工作。

美國初領失業金人數下降至 21.6 萬人，創下 4 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

截至 11 月 22 日當周，經季節調整後的初領失業金人數為 21.6 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人，較前周修正後的 22.2 萬人減少 6,000 人。這是自今年 4 月中旬以來的最低初領失業金人數。4 周移動平均值為 22.375 萬人。

截至 11 月 15 日當周，經季節調整後的續領失業金人數為 196 萬人，較前周修正後的 195.3 萬人增加 7,000 人，4 周移動平均值達 195.575 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

持續申領失業金人數自 9 月以來大致呈上升趨勢，維持在疫情後勞動市場復甦期間的水準附近。儘管初領失業金申請人數仍處於低檔，但已失業者要找到新工作愈來愈困難。

值得注意的是，周更新的失業金數據在感恩節等假期前後容易出現波動。未經季節調整的數據顯示，上周初領失業金人數大幅跳升，約增加 2.57 萬人。

近期調查顯示，美國民眾對勞動市場愈來愈擔心。美國經濟評議會 (Conference Board) 的 11 月消費者信心指數出現 7 個月來最大跌幅，部分原因是找工作的前景更悲觀。

同樣地，哈里斯民調 (Harris Poll)10 月替《彭博》進行的調查顯示，55% 的在職美國人擔心失業，近半數認為如果失去目前工作，要找到同等品質的新工作需要 4 個月以上。