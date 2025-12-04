再見了Crucial！美光宣布退出消費記憶體市場 AI需求擠爆產能
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，美光 (Micron) 周三 (3 日) 宣布，將全面退出旗下「Crucial」消費型記憶體事業，未來不再於全球零售通路、電商平台與代理商販售該品牌的消費性產品。消息公布後，美光股價在盤中一度下跌逾 2%。
截稿前，美光 (MU-US) 周三中股價下跌 2.14%，每股暫報 234.28 美元。
美光表示，Crucial 相關產品的出貨將持續至 2026 年 2 月，之後該事業線將正式結束。Crucial 品牌多年來主打消費者用的 SSD 與 DRAM，是市場上能見度相當高的零組件品牌之一。
美光執行副總裁暨營運長沙丹納 (Sumit Sadana) 指出，近年人工智慧 (AI) 驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速。面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱難的決定」，退出利潤較低、成長較慢的消費型記憶體業務，以集中資源支援更大型、成長更快的策略性客戶。
美光此舉反映整體半導體產業因應 AI 浪潮而重新聚焦的趨勢。隨著資料中心 GPU、伺服器記憶體與企業級儲存需求爆發，業者逐漸將產能與資源優先投入高毛利的企業級市場。雖然 Crustial 在 DIY 族與一般消費者中擁有一定市場，但在 AI 時代下，該領域的成長速度明顯不及資料中心與伺服器端需求。
目前美光尚未公布 Crustial 事業的財務影響，但市場普遍認為，退出消費市場有助美光在高需求的企業級領域重新分配更多供應，並提升長期獲利空間。
延伸閱讀
- 美國經濟暖中帶冷！11月服務業亮出九個月高點 就業卻連六個月萎縮
- 〈美股早盤〉AI疑雲重燃！微軟開盤跌逾2% 壓抑主要指數走低
- 小非農暴冷！美11月民間企業裁員幅度創近兩年新高 Fed降息押注升溫
- ASML太強！美銀點名為「明年半導體首選股」並上調目標價
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇