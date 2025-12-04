鉅亨網編譯段智恆 2025-12-04 01:30

根據《路透》報導，美光 (Micron) 周三 (3 日) 宣布，將全面退出旗下「Crucial」消費型記憶體事業，未來不再於全球零售通路、電商平台與代理商販售該品牌的消費性產品。消息公布後，美光股價在盤中一度下跌逾 2%。

再見了Crucial！美光宣布退出消費記憶體市場 AI需求擠爆產能

美光表示，Crucial 相關產品的出貨將持續至 2026 年 2 月，之後該事業線將正式結束。Crucial 品牌多年來主打消費者用的 SSD 與 DRAM，是市場上能見度相當高的零組件品牌之一。

美光執行副總裁暨營運長沙丹納 (Sumit Sadana) 指出，近年人工智慧 (AI) 驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速。面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱難的決定」，退出利潤較低、成長較慢的消費型記憶體業務，以集中資源支援更大型、成長更快的策略性客戶。

美光此舉反映整體半導體產業因應 AI 浪潮而重新聚焦的趨勢。隨著資料中心 GPU、伺服器記憶體與企業級儲存需求爆發，業者逐漸將產能與資源優先投入高毛利的企業級市場。雖然 Crustial 在 DIY 族與一般消費者中擁有一定市場，但在 AI 時代下，該領域的成長速度明顯不及資料中心與伺服器端需求。