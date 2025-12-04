前Google執行長：AI不是泡沫、反被低估！真正變革才剛開始
鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》周三 (3 日) 報導，前 Google 執行長施密特 (Eric Schmidt) 反駁 AI 泡沫論，強調這項技術被低估而非過度炒作。他指出，AI 真正的變革在於自動化企業內部「無聊」但耗資數十億美元的流程，這波衝擊才剛開始。
施密特周一在哈佛大學甘迺迪論壇受訪時表示，AI 最大價值在於自動化企業工作骨幹：那些埋在組織深處、重複又耗時的流程，例如帳單、會計、產品設計、物流和庫存管理。
這位曾協助 Google 早期 AI 投資、後與季辛吉合著 AI 專書的科技老將暗示，這項技術的經濟衝擊將遠大於市場或企業高層的認知。
不過並非所有人都認同。部分經濟學家警告 AI 熱潮已經過熱。
知名經濟學家 Ruchir Sharma 本週受訪時表示，AI 熱潮展現經典泡沫四大特徵，利率上升就可能崩盤。科技領袖如奧特曼和比爾蓋茲也警告，市場部分狀況類似網路泡沫時代。
為說明 AI 能力進展有多快，施密特描述他看著 AI 系統生成整套軟體程式的經驗，直呼「天啊，我完蛋了」。從事程式開發 55 年的他坦言，親眼看到 AI 從頭到尾完成整套程式仍感到震撼。
施密特強調，AI 的長期價值遠超寫程式。從後勤作業到物流和科學發現，自動化曲線仍在早期階段，華爾街低估了這波轉變的規模。他表示，企業砸大錢投資 AI，就是要自動化那些無聊但耗資龐大的業務流程。
