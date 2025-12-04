摩根大通戰略性喊進 推槓鈴策略、點名3大最看好投資領域

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-04 04:47

摩根大通策略師看好美股將反彈至明年初。(圖:Shutterstock)

雖然 11 月大盤表現疲弱，投資人擔憂 AI 交易並質疑 Fed 降息路徑，但摩根大通市場情報部門首席策略師 Andrew Tyler 和 Federico Manicardi 表示，市場有幾項關鍵催化劑，應能推升股價至明年初。

‌



四大利多支撐

Tyler 指出，儘管就業市場出現疲軟跡象，美國經濟整體基礎穩固。占 GDP 三分之二的消費者從債務角度來看處於「健康狀態」。此外，沒有跡象顯示勞動市場走弱會對近期整體經濟構成「重大風險」。根據亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 工具最新估計，第三季經濟成長率預估為年增 3.9%。

企業財報持續強勁。已公布第三季財報的標普 500 成分股中，83% 超越分析師預期。根據 FactSet 最新數據，該指數營收成長率有望創三年新高。

美國總統川普今年 4 月宣布的關稅，結果比市場原先擔心的好。Tyler 表示，美國平均有效關稅稅率今年來穩定下降，這趨勢預期將延續至 2026 年。

國際股市展望也不錯。Manicardi 表示，中國經濟看來正處於近期低迷後「復甦初期階段」。歐洲經濟活動也在升溫。

Tyler 表示，摩根大通戰術性看多，預期市場將反彈至 2026 年初。

槓鈴策略三大押注

該團隊建議採用槓鈴投資組合策略，也就是投資人將資金主要分散在高風險和低風險資產。這能讓投資人追求部分高收益投資，同時在市場反轉時有下檔保護。

摩根大通明年最看好三大投資方向：

1. AI 股票

槓鈴一端，該行看好大型科技股，特別是與 AI 相關的公司。Tyler 表示，儘管 11 月出現波折，AI 股今年仍是市場漲最兇的投資標的。由 AI 七巨頭組成的 Roundhill Magnificent Seven ETF 今年漲 23.7%。

2. 景氣循環股

槓鈴另一端，該行看好景氣循環股，這類股票在經濟擴張時表現較佳。Tyler 表示，這能讓投資人掌握即將到來的經濟成長「重啟」。

重點關注領域包括：銀行與金融股、原物料股、能源股、消費類股如零售、航空和運輸。

3. 全球股市關鍵區域

Manicardi 點名中國、歐洲、日本和印度等地區的潛在機會。