摩根大通戰略性喊進 推槓鈴策略、點名3大最看好投資領域
鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》周三 (3 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 策略師表示，儘管第四季市場波動，但現在是投資人戰略性加碼股票的時機。該行推薦槓鈴策略：一端買 AI 股，另一端買景氣循環股。
雖然 11 月大盤表現疲弱，投資人擔憂 AI 交易並質疑 Fed 降息路徑，但摩根大通市場情報部門首席策略師 Andrew Tyler 和 Federico Manicardi 表示，市場有幾項關鍵催化劑，應能推升股價至明年初。
四大利多支撐
Tyler 指出，儘管就業市場出現疲軟跡象，美國經濟整體基礎穩固。占 GDP 三分之二的消費者從債務角度來看處於「健康狀態」。此外，沒有跡象顯示勞動市場走弱會對近期整體經濟構成「重大風險」。根據亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 工具最新估計，第三季經濟成長率預估為年增 3.9%。
企業財報持續強勁。已公布第三季財報的標普 500 成分股中，83% 超越分析師預期。根據 FactSet 最新數據，該指數營收成長率有望創三年新高。
美國總統川普今年 4 月宣布的關稅，結果比市場原先擔心的好。Tyler 表示，美國平均有效關稅稅率今年來穩定下降，這趨勢預期將延續至 2026 年。
國際股市展望也不錯。Manicardi 表示，中國經濟看來正處於近期低迷後「復甦初期階段」。歐洲經濟活動也在升溫。
Tyler 表示，摩根大通戰術性看多，預期市場將反彈至 2026 年初。
槓鈴策略三大押注
該團隊建議採用槓鈴投資組合策略，也就是投資人將資金主要分散在高風險和低風險資產。這能讓投資人追求部分高收益投資，同時在市場反轉時有下檔保護。
摩根大通明年最看好三大投資方向：
1. AI 股票
槓鈴一端，該行看好大型科技股，特別是與 AI 相關的公司。Tyler 表示，儘管 11 月出現波折，AI 股今年仍是市場漲最兇的投資標的。由 AI 七巨頭組成的 Roundhill Magnificent Seven ETF 今年漲 23.7%。
2. 景氣循環股
槓鈴另一端，該行看好景氣循環股，這類股票在經濟擴張時表現較佳。Tyler 表示，這能讓投資人掌握即將到來的經濟成長「重啟」。
重點關注領域包括：銀行與金融股、原物料股、能源股、消費類股如零售、航空和運輸。
3. 全球股市關鍵區域
Manicardi 點名中國、歐洲、日本和印度等地區的潛在機會。
該行聚焦的國際關鍵產業包括：銀行股、「電氣化」主題如能源和公用事業、醫療保健股、礦業股、精品股、再生能源股。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高盛示警：美股多空拉鋸 新一代交易員只見過多頭恐成隱憂
- 美銀最保守！預測明年美股僅漲4% 唱衰程度遠勝同業
- 美國工廠動能卡關！9月生產數據傳遞疲弱訊號 Fed降息壓力大
- 通膨卡在2%下不來？拉加德：歐元區物價恐在高檔徘徊好一陣子
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇