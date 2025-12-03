鉅亨網編譯段智恆 2025-12-03 19:30

《CNBC》周三 (3 日) 報導，研調機構國際數據資訊 (IDC) 最新預測指出，隨著 iPhone17 系列在全球熱銷，加上中國市場需求強勁回升，蘋果 (AAPL-US) 今年有望創下 iPhone 出貨量歷史新高。IDC 在周二發布的報告中預估，蘋果 2025 年將出貨 2.47 億支 iPhone，較去年成長逾 6%，超越 2021 年 iPhone13 推出時的約 2.36 億支紀錄。

iPhone17熱翻天！IDC：蘋果今年出貨量將創歷史新高 (圖：REUTERS/TPG)

IDC 資深研究總監 Nabila Popal 表示，蘋果之所以能迎來亮眼成績，主要受惠於「iPhone17 系列的驚人成功」。她指出，中國市場對新機的「巨大需求」大幅推升蘋果在當地的表現。IDC 並預估，蘋果今年第四季在中國的 iPhone 出貨量將年增 17%，使該機構將今年中國市場的預測從原本的 1% 衰退，上修為 3% 成長。

報告指出，業界通常以出貨量作為觀察手機需求的重要指標，代表廠商向通路 (如電商與門市) 出貨的裝置數量，雖不等同於最終銷售，但反映企業對市場需求的期待。

iPhone17 系列自 9 月亮相後，被視為蘋果重整在中國競爭力、並回應外界對其人工智慧 (AI) 布局疑慮的重要產品組合。當時投資人普遍認為，這一代產品能協助蘋果在中國市場與本土品牌競爭，包括近年快速搶下市場份額的華為等業者。

IDC 的樂觀預測也與其他研究機構看法一致。市調公司 Counterpoint 上周預期，蘋果 2025 年將在智慧手機總出貨量上超越三星，這將是睽違 14 年後首次重回全球手機出貨量龍頭。

不過，未來仍存在變數。《彭博》稍早報導指出，蘋果可能延後推出下一代入門款 iPhone18，時間最晚可能推遲到 2027 年，打破多年來每年秋季全系列同步推出的節奏。IDC 認為，若發布時程確實出現變動，蘋果明年的 iPhone 出貨量恐將下滑約 4.2%。