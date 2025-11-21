大膽下注的人正在獲得回報！蘇姿丰：我不怕AI泡沫、只擔心投資不夠

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-21 21:47

據《華爾街日報》報導，超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰大膽發生稱不擔心 AI 泡沫，呼應輝達 (NVDA-US) 執行長前幾天的說法，並預測 AI 和資料中心運算市場到 2030 年將達到每年 1 兆美元規模。

蘇姿丰表示，擔心AI泡沫的人太短視，強調願意下大賭注的人正獲得回報。(圖:Shutterstock)

「我不擔心 AI 泡沫，」蘇姿丰在德州奧斯汀接受訪問時說。「我確實認為那些這樣想的人有點太看得太短了。他們沒有真正看到這項技術的威力。」

她說，願意下「大膽賭注」的人正在獲得回報，包括股價飆漲和市占率提升，並相信科技公司對 AI 的應用才剛起步。

蘇媽強調：「現在不是站在場邊擔心『我是不是投資過度了？』的時候。」她補充道：「在我看來，投資不足比投資過度危險得多。」

市場預估大幅上修 目標 3 到 5 年內拿下雙位數市占

一年前，蘇姿丰預測 AI 晶片市場到 2028 年將達到每年 5,000 億美元。但在上周紐約的投資人說明會上，她把預測翻倍：AI 和資料中心運算市場到 2030 年將達到每年 1 兆美元。

蘇姿丰預測，超微在該領域的營收將以每年 80% 的速度成長，並在未來 3 到 5 年內在 AI 晶片市場取得雙位數百分比市占率。多數分析師估計超微目前 AI 市占率僅 3% 到 5%。

她透露，公司目前正與多家客戶洽談規模類似 OpenAI 協議的交易。根據該協議，超微將提供足夠的 MI450 晶片，讓 OpenAI 部署 6GW 的資料中心容量。

價格便宜 2 成成優勢 但挑戰輝達不容易

科技分析公司 D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 說：「到目前為止，資料中心幾乎完全是輝達 (NVDA-US) 的市場。超微有機會拿下更有意義的份額。」

拉斯維加斯雲端服務公司 TensorWave 創辦人 Darrick Horton 說，超微還有另一個優勢：晶片和相關產品比輝達便宜，同等級硬體價格有時便宜多達 20%。