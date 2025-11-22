鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-22 02:00

綜合外媒報導，美國製藥大廠禮來 (Eli Lilly) 周五 (21 日) 市值一度突破 1 兆美元，成為全球首家跨入「兆美元俱樂部」的藥廠，反映其在減重藥物市場的爆發式成長。受惠於旗下明星藥物 Mounjaro 與 Zepbound 的強勁需求。隨著肥胖治療成為醫療保健產業最具商機的領域之一，華爾街也普遍認為禮來已躍升為市場較稀有的「長線成長型大型藥廠」。

減重藥太強！禮來市值一度衝上1兆美元 締造史上首家兆元藥廠紀錄(圖：REUTERS/TPG)

肥胖藥銷售強勁推升市值 禮來躍進兆美元俱樂部

禮來市值短暫觸及 1 兆美元大關，使其成為第一家達到該規模的醫藥公司，而此前能進入此俱樂部的企業多半為科技巨頭。受益於減重與糖尿病療法需求暴增，禮來近兩年大幅提升產量並於全球加速布局，使旗下雙重作用藥物 Tirzepatide(用於糖尿病的商品名為 Mounjaro，用於減重的商品名為 Zepbound)銷售額更超越默沙東 (MRK-US) 的癌症治療重磅藥 Keytruda，成為全球最暢銷藥物。

禮來在肥胖藥市場的快速竄起，也部分源於競爭對手諾和諾德 (NVO-US) 旗下減重藥 Wegovy 在 2021 年面臨供應不足，使禮來在銷售與處方數上取得領先。分析指出，禮來藥物的臨床數據表現更亮眼，公司也更早擴大產能，使其在供應鏈與銷售分布上具備優勢。

根據 LSEG 資料，其本益比已達預估未來 12 個月獲利的 50 倍，屬大型藥廠中估值最高的一群。自 2023 年底 Zepbound 上市以來，禮來股價已上漲逾 75%，同期標普 500 指數也僅上漲約五成。

在最新一季財報中，禮來的減重與糖尿病藥物組合營收達 100.9 億美元，占整體營收 176 億美元的一半以上。該公司並在 10 月上調全年營收預測，主因全球需求仍持續加速。

華爾街預估，全球減重藥市場規模將在 2030 年達 1,500 億美元，禮來與諾和諾德將掌握大部分市占。市場現正聚焦禮來的口服減重藥 orforglipron，預計最快將於明年初取得核准。花旗 (C-US) 分析師表示，新一代 GLP-1 類藥物已是「銷售現象級產品」，口服版產品可望延續其注射型藥物的成功。

分析師：禮來成 AI 震盪下的替代標的 醫療族群獲資金回流

華爾街分析師普遍認為，禮來躍入兆美元市值象徵醫療保健板塊重新獲得市場關注。Morningstar Wealth 高階投資組合經理 Mark Preskett 表示，拜登政府先前與輝瑞 (PFE-US) 達成的藥價協議與近期禮來的定價協議，使醫療產業長期面臨的不確定性逐漸減輕。他認為，後續可能還會與大型藥廠達成更多協議，「這波漲勢仍有相當空間。」

花旗分析師 Geoff Meacham 則指出，禮來在市值與流動性上已具備大型科技股的規模特徵，加上近期科技族群震盪，使部分投資人正重新調整資金配置，將醫療保健視為相對具防禦性與成長性的替代選擇。他表示，禮來是大型藥廠中營收與每股盈餘 (EPS) 成長最快的公司之一。

BMO Capital Markets 分析師 Evan Seigerman 指出，禮來目前的估值反映市場對其代謝疾病藥物長期成長性的高度信心，也顯示投資人對減重藥物競賽中，禮來優於諾和諾德的看法正在形成。他補充，資金轉向醫療保健板塊部分與市場對 AI 估值泡沫的擔憂有關。

Haverford Trust 投資策略主管 Hank Smith 表示，投資人一向偏好穩健的獲利成長，而「禮來是唯一一家具備此特性的超大型藥廠」。

未來市場將關注禮來是否能維持當前的成長動能，包括 Zepbound 與 Mounjaro 的價格壓力是否擴大，以及公司擴產計畫、研發管線布局與併購策略能否抵消潛在的毛利下行風險。