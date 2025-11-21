鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-21 23:20

綜合外媒周五 (21 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 官員持續對 12 月是否降息釋出審慎態度，波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，目前利率水準「暫時適宜」，在面對仍偏高的通膨環境下，維持政策略具限制性是必要的。她並強調，就業市場雖有降溫跡象，但尚未明顯惡化。

Fed柯林斯：利率「暫時適宜」 再降息需見就業明顯轉弱(圖：REUTERS/TPG)

柯林斯近日接受《彭博》節目《Odd Lots》節目訪問時表示，倘若看到勞動市場「明顯惡化」，她會非常重視，這可能成為短期內再度放鬆政策的理由；但目前失業率並沒有大幅變化，Fed 的利率設定必須在勞動市場風險與通膨風險間取得平衡。

她指出，美國通膨仍高於 2% 目標約 1 個百分點，因此多位決策官員對進一步降息持保留態度。根據 Fed 的 10 月會議紀錄，許多官員認為，今年剩餘時間保持利率不變將是適當的作法。

在接受》CNBC》的另一場訪問中，柯林斯進一步強調，目前的政策立場「十分適切」，而且讓她對於未來的降息步伐更加謹慎。她表示，9 月就業數據公布後，她的整體看法並未出現重大改變，因為新增就業多集中在醫療與休閒等特定產業，並未顯示整體勞動市場突然轉弱。

她補充說，今年已連續兩次降息 1 碼 (25 個基點)，使得美國基準利率更加接近「中性水準」，亦即不會明顯刺激或拖累經濟活動的區間。然而，她認為，在通膨尚未恢復至目標前，維持偏緊政策是有其必要性。

柯林斯並提到，通膨的部分壓力來自關稅因素，隨著關稅成本逐步傳導完畢，物價壓力有望逐漸消退。她預期通膨可能在今年底至明年初仍維持偏高水準，但隨著調整過程結束，「並不會持續產生額外拉抬效果」。

根柯林斯目前是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 具投票權的成員之一，她與多位官員一樣，對於 12 月 9 日至 10 日會議是否需要再度降息仍持懷疑態度。Fed 在 9 月與 10 月的會議中連續兩度降息，將聯邦基金利率目標區間降至 3.75% 至 4% 之間，主要是為了替趨緩的就業市場提供保險性支持，同時維持對通膨的壓力。

不過，近期政府關門造成重要經濟數據延遲發布，使決策官員在制定 12 月政策時缺乏完整資訊。儘管整體官員語氣偏向審慎，但紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同日談話提到「仍有空間再度降息」，使市場短線對 12 月降息重新燃起希望。