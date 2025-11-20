輝達財報引爆AI股狂歡 喘息式反彈還是估值重置？專家：三朵烏雲仍壟罩市場
鉅亨網編譯陳韋廷
全球 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 周三 (19 日) 發布一份表現強勁的財報成績單，在全球資本市場激起千層浪，暫時驅散市場對 AI 泡沫的擔憂，點燃一場 AI 概念股的狂歡。輝達也給出樂觀強勁的收財測數字，有力回擊了 AI 產業處於泡沫中的觀點。
輝達最新一季財報發布後，市場如釋重負，輝達股價在盤後交易上漲超 5%，這一樂觀情緒迅速在全球市場蔓延，尤其是亞洲。
在輝達財報的帶動下，南韓、台灣和日本的基準股指漲幅均超 2.5%，市場對 AI 產業鏈的信心得到修復。輝達的日本晶片設備供應商，如東京電子、愛德萬測試和萊特科技等均大幅反彈，南韓記憶體晶片製造商 SK 海力士和三星齊步走漲，三星大漲 6%，台積電大漲 4.3% 作收，推動台灣加權指數創下今年 4 月 23 日以來單日最大漲幅紀錄。
Allspring Global Investments 投資組合經理 Gary Tan 表示，輝達財報顯示 AI 基礎設施支出勢頭強勁，為投資者評估是否繼續持有 AI 基礎設施敞口提供了指引。
但部分策略師則持謹慎態度。Pepperstone Group 的策略師 Dilin Wu 認為這是「喘息式反彈」，而不是對估值擔憂的全面重置。輝達雖交付了市場期待的業績，但科技巨頭能否有效將龐大 AI 資本支出變現、債務驅動的支出能持續多久等深層問題並未消失。
與此同時，宏觀經濟因素正重新成為投資人關注焦點，因勞動市場前景不明，市場對聯準會 (Fed) 下月降息的押注減弱。
Tan 指出，產業瓶頸正從晶片供應轉向電力、散熱系統和重型設備，這可能為傳統工業供應商帶來機遇，南韓與中國的供應商尤其處於有利位置。
