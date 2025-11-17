鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-17 23:00

綜合外媒周二 (17 日) 報導，加拿大 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.2%，較 9 月的 2.4% 進一步放緩，但降幅不及經濟學家預期的 2.1%。通膨降溫主要受到汽油價格年減幅擴大、食物項目漲幅趨緩以及房貸利息成本下滑影響。市場認為，這份報告與加拿大央行 (BoC) 近期按兵不動的立場一致。

加拿大通膨再降！10月CPI年增速回到2.2% 央行政策更顯游刃有餘(圖：REUTERS/TPG)

從月增率來看，10 月 CPI 上升 0.2%，與市場預期一致。加拿大央行在上月連續兩次降息後轉為觀望，強調需要更多穩定的物價訊號；本月通膨再度放緩，進一步支持其暫停降息的策略。

汽油價格年減擴大 食物漲幅降至 3.4%

10 月汽油價格年減 9.4%，較 9 月的 4.1% 降幅明顯擴大，成為拉低整體通膨的重要因素。分析指出，加拿大今年移除汽油碳稅，使汽油年比價格連續數月受到壓抑。若排除碳稅因素，10 月 CPI 年增率將達 2.7%，高於前月 2.9% 的降幅。

食物價格也為通膨降溫帶來貢獻。10 月超市食物價格年增 3.4%，低於 9 月的 4.0%。儘管漲幅放緩，加拿大統計局表示，食物價格仍連續 9 個月高於整體通膨水準。

住房相關項目呈現分化。房貸利息成本年增 2.9%，為三年多來首次跌破 3%；但租金通膨仍高於 5%，且已連續兩個月走高，成為整體物價結構中仍具壓力的部分。

核心通膨呈分裂訊號 央行短期不再降息

加拿大央行偏好的兩項核心通膨指標──CPI 中位數指標 (CPI-median) 與 CPI 修正指標(CPI-trim)──10 月年增率均降至 2.95%，較 9 月的 3.1% 明顯放緩；三個月折合年率增幅則由 2.7% 降至 2.6%。通膨壓力的廣度亦縮小，CPI 籃子中僅有 34% 的項目漲幅超過 3%，低於前月的 38%。

然而，若排除食物與能源，核心物價年增率升至 2.7%，較 9 月的 2.4% 加快；另一項排除八大易動項及間接稅的核心指標也上升至 2.9%。在核心項目呈現相互矛盾的情況下，央行近期提醒市場不要過度依賴單一通膨指標。

金融市場反應溫和。加元在數據後小幅走弱至 1 美元兌 1.4030 加元附近；兩年期公債殖利率下跌至約 2.44% 至 2.49% 區間。隔夜利率掉期顯示，市場預估央行 12 月 10 日降息的機率低於一成。

加拿大央行上月將政策利率降至 2.25%，但表示在貿易爭端可能推升通膨風險下，進一步寬鬆需謹慎。央行官員也重申，只要經濟與物價走勢符合預期，目前利率水準「大致合適」。