鉅亨網編譯段智恆 2025-11-17 22:11

根據《紐約時報》周一 (17 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 近期將重心轉向人工智慧 (AI) 領域，創立一家名為 Project Prometheus 的 AI 新創公司，並將親自擔任共同執行長 (co-CEO)。這是他自 2021 年卸任亞馬遜執行長後，首次再度投入企業的正式營運角色。新公司首輪募資高達 62 億美元，使其成為全球資金最雄厚的初創企業之一。

離開亞馬遜後最大動作！貝佐斯重返一線領軍 打造超級AI新創公司(圖：REUTERS/TPG)

Project Prometheus 目前仍相當低調，成立時間亦未公開，但已明確聚焦於 AI 在電腦、汽車、航太與太空探索等領域的工程與製造應用，與貝佐斯長期投入的太空事業藍色起源 (Blue Origin) 形成高度連結。

‌



聚焦工程與製造應用 貝佐斯親自投入營運

知情人士指出，Project Prometheus 的 6.2 億美元資金部分由貝佐斯本人投入，使這間尚未正式亮相的新創一開始就具備雄厚資本，在激烈的 AI 競賽中站上領先地位。今年來已有不少研究人員從 OpenAI、Google DeepMind 與 Meta(META-US) 離職轉向新創，而 Project Prometheus 已招募近百名員工，其中包括多位來自頂尖 AI 實驗室的研究者。

貝佐斯的共同創辦人兼共同執行長為 Vik Bajaj，一位物理學與化學背景的科學家。他曾在 Google X 與共同創辦人 Sergey Brin 密切合作，參與多項大型研究計畫，包含自動駕駛與無人機送貨等「登月」項目。Bajaj 之後亦協助創立 Alphabet(GOOGL-US) 旗下生命科學公司 Verily，近年則擔任 Foresite Labs 執行長，專注於孵化 AI 與資料科學新創。他已辭去該職，全力投入 Project Prometheus。

報導指出，這家公司屬於新一波「將 AI 應用於實體世界」的創業潮，包括機器人、自主科學實驗、藥物設計與材料開發等領域。這類公司不僅依賴大量資料，也需透過真實實驗與物理世界的反覆試錯來讓 AI 模型學習。

新一波 AI 競賽指向物理世界

過去一年，越來越多研究者從 Meta、OpenAI 與 Google 等大廠離職創業，其中由前 OpenAI 團隊創立的 Periodic Labs 便專注於構建能加速物理與化學研究的 AI 模型，並獲得 3 億美元資金。該公司計劃在北加州建立大型自動化實驗室，讓機器人進行科學實驗，AI 則從中學習物理世界的因果關係。

這類公司標榜的「物理世界 AI」與現行大型語言模型有所不同。語言模型主要透過大規模文字訓練，學習語言邏輯、程式語法與數學推理；但面向科學研究與工程設計的 AI 必須結合真實的實驗結果與物理環境，才能在材料、結構、製造與太空科技領域真正推動突破。

Project Prometheus 預計投入類似方向，將 AI 應用於航太、製造與複雜工程環節。知情人士表示，這家公司有望成為推動「AI + 硬科技」的關鍵力量。