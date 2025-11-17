鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-17 17:20

馬斯克再度開嗆比爾蓋茲：加快速度拋售特斯拉空單。(圖:

馬斯克對蓋茲長期做空特斯拉股票的行為表達了持續的不滿，並指出蓋茲選擇在特斯拉的關鍵發展時刻做空該公司，已挫傷了普通投資者的信心。

馬斯克的最新警告導火線，起源於一位科技部落客 16 日發布的消息。該消息指出，蓋茲基金會正在拋售其持有的微軟股份，套現金額近 90 億美元，同時正在平倉其特斯拉的空頭部位。

馬斯克的公開喊話，一方面被視為對長期以來所有特斯拉空頭宣洩不滿情緒，但另一方面也堅定地透露出他對特斯拉未來股價強勁上漲的信心。

本月初，特斯拉股東以壓倒性多數通過了授予馬斯克的兆美元薪酬方案，使他獲得了大量特斯拉股份的權利，進一步擴大了他在公司的影響力。這一事件顯著提升了馬斯克對公司發展前景的樂觀態度。

馬斯克與蓋茲之間的矛盾可追溯至多年前，並在 2022 年 4 月公開化。當時馬斯克透露，他因發現蓋茲正在花費 5 億美元做空特斯拉股票，而取消了兩人原定關於氣候變遷的慈善捐贈會議。

儘管蓋茲長期支持氣候行動，但其做空電動車行業龍頭的舉動引發了馬斯克的強烈反彈。據估計，蓋茲在 2022 年做空特斯拉的頭寸虧損金額約達 15 億美元。

此外，蓋茲對特斯拉半掛電動卡車（Semi）的質疑，以及馬斯克在一檔節目中公開評論蓋茲「科學素養不高」等言論，都加劇了兩位億萬富翁間多年的不和。