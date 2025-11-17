馬斯克再度開嗆比爾蓋茲：加快速度拋售特斯拉空單
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
世界首富馬斯克（Elon Musk）於上週末向微軟 (MSFT-US) 聯合創辦人、前世界首富比爾 · 蓋茲發出公開警告，敦促蓋茲應「加快行動」撤回其持有、已持續近 8 年的特斯拉 (TSLA-US) 空頭部位。此舉再次將兩位科技巨擘之間的長期不和推向公眾視野。
馬斯克對蓋茲長期做空特斯拉股票的行為表達了持續的不滿，並指出蓋茲選擇在特斯拉的關鍵發展時刻做空該公司，已挫傷了普通投資者的信心。
馬斯克的最新警告導火線，起源於一位科技部落客 16 日發布的消息。該消息指出，蓋茲基金會正在拋售其持有的微軟股份，套現金額近 90 億美元，同時正在平倉其特斯拉的空頭部位。
馬斯克的公開喊話，一方面被視為對長期以來所有特斯拉空頭宣洩不滿情緒，但另一方面也堅定地透露出他對特斯拉未來股價強勁上漲的信心。
本月初，特斯拉股東以壓倒性多數通過了授予馬斯克的兆美元薪酬方案，使他獲得了大量特斯拉股份的權利，進一步擴大了他在公司的影響力。這一事件顯著提升了馬斯克對公司發展前景的樂觀態度。
馬斯克與蓋茲之間的矛盾可追溯至多年前，並在 2022 年 4 月公開化。當時馬斯克透露，他因發現蓋茲正在花費 5 億美元做空特斯拉股票，而取消了兩人原定關於氣候變遷的慈善捐贈會議。
儘管蓋茲長期支持氣候行動，但其做空電動車行業龍頭的舉動引發了馬斯克的強烈反彈。據估計，蓋茲在 2022 年做空特斯拉的頭寸虧損金額約達 15 億美元。
此外，蓋茲對特斯拉半掛電動卡車（Semi）的質疑，以及馬斯克在一檔節目中公開評論蓋茲「科學素養不高」等言論，都加劇了兩位億萬富翁間多年的不和。
根據彭博億萬富翁指數（截至 10 月底），馬斯克以淨資產 4,690 億美元穩居世界首富寶座，與第二名保持著近 1,500 億美元的巨大領先優勢。而比爾 · 蓋茲則憑藉創立微軟的成就，曾在網路時代連續 13 年蟬聯世界首富。
