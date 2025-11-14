《大賣空》本尊曬單揭露做空輝達、Palantir細節 怒斥10億美元空軍傳聞

鉅亨網編輯林羿君 2025-11-14 03:40

因高調做空 AI 熱門股而再度引發關注的《大賣空》原型邁克爾 · 貝瑞（Michael Burry）宣布，已將他的避險基金 Scion 從美國證券交易委員會（SEC）撤銷註冊，並公開他的 Palantir(PLTR-US) 、輝達 (NVDA-US) 選擇權空單細節，駁斥外界「10 億美元做空」的誤解。

貝瑞此驚人之舉發生在其避險基金高調做空 AI 熱門股，並公開質疑市場泡沫化之後，立即在金融界引發軒然大波，外界紛紛猜測這位「大空頭」是否正準備再次「退場」。

根據 SEC 網站上的文件顯示，Scion 基金的撤銷註冊程序已於 11 月 10 日完成。通常，資產管理規模超過 1 億美元的投資顧問必須向 SEC 註冊。而根據今年 3 月的申報文件，Scion 當時的管理資產約為 1.55 億美元。

由於貝瑞在次貸危機中的傳奇事蹟被翻拍成奧斯卡獲獎電影《大賣空》，他的一舉一動都受到全球投資者的密切關注。此次撤銷註冊的決定，讓市場推測貝瑞可能正在關閉其對沖基金，將資金返還給外部投資者，或是選擇以更私密的方式繼續投資，不再受公開披露的監管限制。

在撤銷註冊之前，貝瑞因公開揭露持有 AI 領域龍頭股 Palantir 和輝達的賣權（看跌期權）而成為焦點。他在社交媒體上屢次發言，除了強調市場正處於「泡沫狀態」外，還指責部分科技巨頭透過延長算力晶片的折舊時間，來美化大規模投資對利潤表的影響。

對於媒體廣泛報道的「10 億美元做空」說法，貝瑞似乎感到不滿，公開了部分做空細節，以駁斥外界的誤解。他提供的截圖顯示，他持有的 Palantir 看跌期權為 5 萬張，到期日為 2027 年 1 月 15 日，行使價為 50 美元，相當於 500 萬股。

貝瑞澄清，這些選擇權的購買價格為每張 1.84 美元，總共花費了約 920 萬美元的成本。而外界此前關注的「10 億美元」只是這些看跌期權的名義價值（約 9.12 億美元），而非其實際投入的成本。

此外，他也披露持有 1 萬張輝達看跌期權，到期日為 2027 年 12 月 17 日，行使價為 110 美元。儘管他未透露購買價格，但以當日收盤價估算，這些選擇權的最新價值約為 965 萬美元。

貝瑞透過公開細節，強調做空 AI 股的實際投入資金遠低於媒體渲染的金額。此外，貝瑞 11 日也預告稱，更多「好東西」將會在 11 月 25 日公佈。

選擇「退場」 對泡沫市場的表態？

對於貝瑞撤銷基金註冊，宏觀策略分析團隊 EndGame Macro 解讀，貝瑞的行動反映了他在當前市場中的判斷與不安。如同他在 2005 年看到次貸市場將劣質抵押品包裝成 AAA 級產品一樣，貝瑞如今看到的是由「資本支出和會計選擇」所支撐的萬億美元市值。

分析師認為，貝瑞選擇在高度泡沫化的市場末端「退場」，很可能是因為他不希望再次經歷艱難的拉鋸戰。如果基金經理人的判斷與市場現實存在巨大差異，作為受託人，將資金返還給投資者被視為最誠實的選擇。