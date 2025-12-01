鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-30 00:30

綜合外媒報導，國際油價周一 (29 日) 走高，在美國主導的烏克蘭和平談判未出現突破、以及中國承諾明年將加大政策支持力道的背景下，市場重新評估地緣政治風險與供需前景。投資人同時關注中東局勢升溫，對潛在供應中斷的擔憂，暫時為油價提供支撐。

截稿前，明年 2 月交割的布蘭特原油期貨上漲 1.44 美元，漲幅約 2.4%，報每桶 62.08 美元；明年 2 月交割的美國西德州中級原油 (WTI) 上漲 1.50 美元或 2.6%，至每桶 58.24 美元。兩大指標油價上周五均下跌逾 2%。

烏克蘭談判未破局 地緣政治支撐油價

油價自上周回落後反彈，主要因美國推動結束俄烏戰爭的努力仍未取得關鍵進展。美國總統川普表示，他與烏克蘭總統澤倫斯基於佛州會晤時已有所進展，但仍存在多項棘手問題。澤倫斯基則指出，他已向川普提出 30 至 50 年的安全保障訴求，並強調，須待美國與歐洲盟友先就和平框架達成共識後，才會與俄羅斯展開直接會談。

中國期貨能源分析師 Gao Mingyu 表示，談判缺乏突破在短線上對油價形成支撐，包括頓巴斯地區前景等關鍵議題仍存在高度不確定性，「看起來還會持續反覆拉鋸」。

市場也關注中東局勢。投資人擔憂，近期沙烏地阿拉伯對葉門的空襲行動，以及以色列與美國可能就伊朗飛彈與核設施問題展開進一步討論，恐再度升高區域緊張情勢。中東地區約占全球原油供應的三分之一，任何衝突升溫，都可能對能源流向造成衝擊。

此外，美國近期在委內瑞拉周邊加大軍事部署，並對該國實施部分海上封鎖，也為市場增添不確定性。川普表示，美方近日摧毀了一處「大型設施」，委內瑞拉則抨擊相關行動違反國際法。

供給疑慮未解 中國需求與庫存數據受矚

儘管短線獲得支撐，油價 12 月仍可能連續第 5 個月收低，創下逾兩年來最長跌勢。市場持續受到供給過剩疑慮壓抑，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 成員國及非 OPEC 產油國先前增加產量，加劇全球供應寬鬆的預期。

中國方面，北京承諾明年將擴大財政支出基礎，以支撐經濟成長。作為全球最大原油進口國，中國在房地產低迷與外部貿易壓力下仍維持高水準進口，並持續補充原油庫存，被視為吸收部分供應過剩的重要力量。

《路透》調查顯示，市場正等待美國最新一周原油庫存數據，預期原油庫存可能下降，但汽油與蒸餾油庫存則可能增加。由於耶誕假期，相關報告延後公布。