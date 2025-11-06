鉅亨網新聞中心 2025-11-06 17:00

OpenAI 執行長奧特曼在「進步大會」（Progress Conference）上深度分享了他對未來 AI 時代的宏大願景，涵蓋了科學突破、經濟變革與未來算力等關鍵領域。奧特曼預測，未來的 GPT 模型不僅將在藝術創作上取得突破，更將實質性地降低生活成本，並引發一場由 AI 主導的科學革命。

OpenAI奧特曼預言：GPT-6會引發科學革命。(圖:shutterstock)

奧特曼指出，如果說 GPT-3 是 AI 在「靈魂層面圖靈測試」的突破，那麼未來的 GPT-6 模型，將有望在科學領域實現類似的「飛躍」。他預計 GPT-6 將超越零星的協作和建議，開始真正做出新的科學發現。

這種能力將重塑組織架構。奧特曼大膽預測，在未來幾年內，將出現由「兩三人加上 AI」共同運作的十億美元級別公司。他甚至構想，未來的大型企業，其決策、規劃與執行工作，將很大程度上由 AI CEO 完成，這將是一個巨大的組織變革。

AI 將能寫出「滿分詩歌」

在創造力方面，奧特曼對 GPT 的藝術潛力持樂觀態度。他認為，無論是 GPT-6 或 GPT-7，很快就能夠創作出在技術和品質上達到「滿分」（10 分）水準的詩歌。

然而，奧特曼也強調，即使 AI 達到了技術上的完美，人類在面對藝術作品時，仍然會更在意「創作者是人」。他以西洋棋為例，指出 AI 的強大並不會打擊人類的創作熱情，因為人們真正追求的是與人之間的交流和競爭。

住房與醫療成本將顯著下降

奧特曼對 AI 帶來的經濟效益充滿信心。他預測，AI 的轉變力量將會顯著降低社會上兩大主要負擔的成本：住房（房價）與醫療費用（看病費）。

同時，奧特曼也預計，隨著 AI 承擔更多知識型工作，普通大學本科文憑的報酬率可能會隨之下降，社會需要適應這種勞動力市場的結構性變化。

AI 最大發展是能源