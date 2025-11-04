諾和諾德搶親Metsera引爆法律戰 輝瑞4天內二度提告控壟斷

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-04 04:02

綜合外媒報導，輝瑞 (PFE-US) 周一對諾和諾德 (NVO-US) 和減肥藥新創公司 Metsera 提起第二起反壟斷訴訟。此前，諾和諾德出價最高 90 億美元搶走輝瑞原定以 73 億美元收購案的 Metsera，雙方爆發激烈法律戰。

減肥藥巨頭輝瑞與諾和諾德因Metsera收購案爆發法律戰。(圖:Reuters/TPG)

輝瑞指控，若諾和諾德完成此項併購案，將鞏固其在肥胖症藥物領域的領導地位，藉此扼殺小型競爭對手。

輝瑞 9 月與 Metsera 達成協議，同意支付最高 73 億美元收購這家小型生技公司，協助輝瑞重新開發抗肥胖藥物。但諾和諾德上周四突然出價最高 90 億美元收購 Metsera，震驚華爾街。

Metsera 認定諾和諾德的出價為「優越提案」，給輝瑞四個工作天協商更好條件。

雙方隔空交火

輝瑞表示，採取行動是為了「阻止諾和諾德非法收買 Metsera 及其控股股東，藉此控制、損害並可能扼殺美國新興競爭對手」。

Metsera 反駁稱：「輝瑞試圖透過訴訟以低於諾和諾德的價格收購 Metsera。輝瑞的訴訟論點毫無根據，Metsera 將在法庭上回應。」

諾和諾德也強硬回擊，稱輝瑞的指控毫無根據，「輝瑞今天提起反壟斷訴訟的做法，是極不尋常且絕望的舉動。」

輝瑞連環提告

這已是輝瑞四天內第二次提告。上周輝瑞首次發起訴訟，試圖阻止 Metsera 終止與輝瑞的併購協議。

在首起訴訟中，輝瑞指控諾和諾德的收購提案涉及複雜的兩步驟程序，意圖規避反壟斷審查。輝瑞主張，諾和諾德已在抗肥胖藥物市場占有大量市占率，其出價具反競爭性質，無法通過反壟斷審查。

輝瑞在第二起訴訟中強調，其進入減肥藥市場將「透過競爭壓低 GLP-1 藥物價格」。

新世代減肥藥大戰

Metsera 是數家下世代肥胖症藥物希望之星之一，正開發多款實驗性減肥藥物，包括注射頻率可低於諾和諾德 Ozempic 和禮來 (LLY-US) 市場領導產品的針劑。該公司主力藥物正處於中期試驗階段，預計未來幾年可望上市。