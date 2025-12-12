鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-12 15:40

當 OpenAI 周四 (11 日) 重磅推出 GPT-5.2 智能體編碼模型時，谷歌選擇同一天發動精準打擊，推出 Gemini Deep Research 重製版，將 AI Agent 能力推向作業系統級基礎設施。

谷歌突襲OpenAI GPT-5.2發表會！Gemini Deep Research重裝上陣 搶佔Agent入口（圖：Shutterstock）

專家認為，這場看似巧合的同日對決，實則是谷歌精心策劃的陽謀，希望在競爭對手聚焦全球目光時，以更具戰略縱深的產品重新定義 Agent 競爭規則。

全新 Gemini Deep Research 已突破傳統研究工具邊界，基於 Gemini 3 Pro 模型打造的這款深度研究 Agent，不僅能處理海量資訊、執行長達數小時的多步驟推理，更透過新發布的 Interactions API 開放核心能力，允許開發者將其無縫嵌入各類應用。

谷歌也宣布，Gemini Deep Research 將接入搜索、財經、NotebookLM 等全線服務，預示未來用戶無需主動搜索，Agent 將自動完成資訊獲取全流程。

谷歌此次升級劍指 AI Agent 的致命傷，也就是長鏈推理中的幻覺累積。透過 Gemini 3 Pro 的「更高事實性」特性，Deep Research 顯著降低複雜任務的結果失真風險。

為支撐這項能力，谷歌同步推出 DeepSearchQA、BrowserComp 及「人類最後考試」三大新基準，並在自有測試中擊敗多數對手。

不過，OpenAI 的 GPT-5.2 在 BrowserComp 環節略勝一籌，雙方在智能體編碼領域展開貼身肉搏。

谷歌選擇在 GPT-5.2 發布日亮劍，揭露其搶佔開發者入口的緊迫性。隨著 AI Agent 逐步取代傳統搜尋框，科技巨頭競爭已從模型效能轉向「資訊存取方式」的定義權。

Deep Research 被設計為可嵌入應用的「AI 研究核心」，目的是希望成為未來數位世界的作業系統層級服務。谷歌高層此前曾說：「未來不是用戶 Google 一下，而是 Agent 替你 Google 一切。」