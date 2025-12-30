台積電宣布2奈米量產 首發基地是高雄22廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-30 19:53

晶圓代工廠台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在官網宣布，2 奈米製程技術如期於 2025 年第 4 季開始量產，採用第一代奈米片電晶體技術，位於高雄的晶圓 22 廠是 2 奈米製程的生產基地。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電表示，2 奈米 (N2) 技術已如期於 2025 年第四季開始量產。N2 技術採用第一代奈米片 (Nanosheet) 電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行 2 奈米製程技術效能提升。

台積電指出，N2 技術將成為業界在密度和能源效率上最為先進的半導體技術，N2 技術採用領先的奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。N2 及其衍生技術將因我們持續強化的策略，進一步擴大台積電的技術領先優勢。

與 3 奈米的 N3E 製程相比，在相同功耗下台積電 2 奈米速度增加 10% 至 15%；在相同速度下，功耗降低 25% 至 30%，同時晶片密度增加大於 15%。台積電也將推出 N2P 製程技術做為 2 奈米家族的延伸，計劃 2026 年下半年量產，支持智慧型手機和高效能運算應用。