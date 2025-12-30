search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

台積電宣布2奈米量產 首發基地是高雄22廠

鉅亨網記者魏志豪 台北

晶圓代工廠台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在官網宣布，2 奈米製程技術如期於 2025 年第 4 季開始量產，採用第一代奈米片電晶體技術，位於高雄的晶圓 22 廠是 2 奈米製程的生產基地。

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電表示，2 奈米 (N2) 技術已如期於 2025 年第四季開始量產。N2 技術採用第一代奈米片 (Nanosheet) 電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行 2 奈米製程技術效能提升。


台積電指出，N2 技術將成為業界在密度和能源效率上最為先進的半導體技術，N2 技術採用領先的奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。N2 及其衍生技術將因我們持續強化的策略，進一步擴大台積電的技術領先優勢。

與 3 奈米的 N3E 製程相比，在相同功耗下台積電 2 奈米速度增加 10% 至 15%；在相同速度下，功耗降低 25% 至 30%，同時晶片密度增加大於 15%。台積電也將推出 N2P 製程技術做為 2 奈米家族的延伸，計劃 2026 年下半年量產，支持智慧型手機和高效能運算應用。

台積電 2 奈米在高雄廠、新竹廠同步展開，而高雄廠為 2 奈米生產的重中之重。台積電規劃在高雄建置 5 座 2 奈米晶圓廠，總投資金額逾 1.5 兆元，P1 廠已於 2025 年底量產，P2 廠預計 2026 年第二季量產，創造 7,000 個高科技職缺，帶動高雄產業轉型與升級。


文章標籤

台積電AIHPC2奈米高雄

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1520-0.65%
台積電ADR300.92-0.63%

鉅亨贏指標

了解更多

#大戶買散戶拋

偏強
台積電

42.11%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty