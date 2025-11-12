〈台股盤前要聞〉2萬8關卡折返跑、台積電Q3股息大方發6元、華碩適度調整產品價格

鉅亨網新聞中心 2025-11-12 05:50

11/12 台股盤前要聞

台股盤前要聞。(圖：shutterstock)

1. 台股 11 日開高走低，2 萬 8 千點大關得而復失，下跌 84 點收最低 27784.95 點，外資賣超 173.67 億元，呈現連 8 賣，大砍南亞科 (2408-TW)2.5 萬張，但反手大買旺宏 (2337-TW) 近 7.9 萬張。

2. 緯創 (3231-TW)11 日公告最新財報，前三季稅後純益達 192.42 億元，年增逾 5 成，每股純益 6.43 元。此外，緯創董事會也通過，為因應 AI 伺服器業務需求持續擴張，擬於不超過 52.8 億元的額度內，進行竹北 AI 第二廠區的建築物改良及取得機器設備。

3. 記憶體族群近期缺貨潮延燒，華碩 (2357-TW) 11 日法說會上，共同執行長胡書賓表示，華碩早已啟動拉貨、備貨周期，目前公司仍有 4 個月左右庫存因應，預期第 4 季還影響不大。華碩將會與 DRAM 供應商合作，並調整 PC 產品組合，與供應商合作因應提高庫存，另一方面在通路端則會考量成本、通路伙伴、消費者需求，會在適度狀況下調整產品價格因應。

4. 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 11 日召開董事會，宣布 2025 年第三季每股現金股利 6 元，較上季大增 1 元，與過往每次調升幅度 0.5 元相比，此次調升幅度倍增，也超乎市場預期，除息交易日訂在 2026 年 3 月 17 日。

5. 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與世界先進 (5347-TW) 11 日皆召開重訊記者會，台積電將以總價 2000-2300 萬美元的價格，出售 8 吋晶圓機器設備予世界先進，也是繼 5 月宣布活化資產後，第二度出售設備予世界先進。