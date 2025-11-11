〈上銀法說〉入列鴻海人形機器人聯盟？卓文恒：多家台廠都有接觸 僅送樣測試

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-11 20:18

上銀 (2049-TW) 今 (11) 日舉行第三季法人說明會，董事長卓文恒談到人形機器人應用發展，他認為，近兩、三年先在工廠場域落地較為可行，待技術成熟、成本下降後才可能推進到家庭生活。法人關注上銀是否入列鴻海機器人聯盟，卓文恒表示，不便評論單一公司，但國內研發人形機器人業者中，多家都有接洽，上銀亦有向客戶送樣測試。卓文恒預期全年機器人營收占比可維持 9-10%，明年力拚突破 1 成。

上銀董事長卓文恒。(鉅亨網記者陳于晴攝)

關於人形機器人應用發展，卓文恒認為，近兩、三年先在工廠場域落地比較可行，工廠環境單純固定，測試比較方便。若要深入到家庭或生活周遭，必須等到技術成熟、成本有效降低，再慢慢推進。

卓文恒以不同產業的應用情況為例，上銀攜手美國客戶開發 AI 物流機器人，可智能搬運貨物；歐洲也有農業型機器人的需求，像是採葡萄等；台灣市場方面，目前以醫療輔助型為主，像是送檢體、運藥，以減輕護理人力工作壓力。

法人關注上銀布局人形機器人業務狀況，卓文恒說，上銀攜手大銀微提供一系列生產各類型機器人的關鍵零組件及系統，包括關節模組、減速機、靈巧手的螺桿元件、交叉滾柱軸承等零組件，目前已經配合廠商送樣，等待客戶後續下單。

卓文恒透露，正在研發行星式滾柱螺桿，主要用於人形機器人、電動缸與重負荷產業機械設備等，具有更輕量、效能更好優點，事實上，歐美廠商早有相關產品，但未能廣泛運用的原因在於售價高昂，相較於滾珠螺桿，行星式滾柱螺桿的單價與成本可能會超出 10 倍，上銀正朝這個方向努力，預計 2026 年展場會對外公開自行研發生產的行星式滾柱螺桿。

此外，法人關注鴻海將於 21 至 22 日舉行年度科技日活動，傳出當天將秀出最新 AI 人形機器人，協力夥伴會同步亮相，上銀也入列供應鏈，對此，卓文恒表示，不便評論單一公司，但國內幾家要做機器人的業者都有與上銀接觸，不會這麼快有進展，即便有也僅是測試送樣階段。