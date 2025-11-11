王品前三季EPS 12.01元 確定連3年賺超過1股本
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，稅後純益 3.42 億元，年減 5.6%，每股純益(EPS) 4.13 元，累計前三季稅後純益 9.95 億元，EPS 為 12.01 元，確定連續三年賺超過 1 個股本。
王品說明，第三季合併營收 58.9 億元，季增 7.45%，年增 2.36%，創歷年同期高營收紀錄，也是史上單季次高。
其中，王品中國事業群自去年第二季開始獲利，至今已連續 6 個季度獲利，且高於餐飲同業平均營收成長幅度，顯示平穩向上的趨勢。
而王品甫公布 10 月合併營收 19.7 億元，累計前 10 月合併營收 192 億元，均創同期新高。
王品樂觀看待，第四季普發 1 萬元的政策開跑後，有助推升消費意願，首度在各大電商平台推出全品牌可用的「通用即享券」，買 888 元可現抵 1,000 元，自 10 月 1 日開賣，至今已售出逾 4 萬份。
而王品也規劃第四季全台新增近 10 家門市，增添營運新動能。
王品進一步提到，第四季為鍋物消費旺季，樂觀看旗下 7 大火鍋品牌「青花驕 麻辣鍋」、「和牛涮」、「聚日式鍋物」、「向辣 麻辣鍋」、「尬鍋」、「石二鍋」和「12mini 快煮鍋」將迎來吃鍋潮，尤其「和牛涮」延長營業時間至凌晨 2 點，用餐時間更從 2 小時變 5 小時 (高雄夢時代店、頭份尚順店恕不適用)，全力衝刺業績。
