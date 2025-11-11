王品前三季EPS 12.01元 確定連3年賺超過1股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-11 18:25

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，稅後純益 3.42 億元，年減 5.6%，每股純益(EPS) 4.13 元，累計前三季稅後純益 9.95 億元，EPS 為 12.01 元，確定連續三年賺超過 1 個股本。

王品看好第四季鍋物銷售旺季。(鉅亨網資料照)

王品說明，第三季合併營收 58.9 億元，季增 7.45%，年增 2.36%，創歷年同期高營收紀錄，也是史上單季次高。

其中，王品中國事業群自去年第二季開始獲利，至今已連續 6 個季度獲利，且高於餐飲同業平均營收成長幅度，顯示平穩向上的趨勢。

而王品甫公布 10 月合併營收 19.7 億元，累計前 10 月合併營收 192 億元，均創同期新高。

王品樂觀看待，第四季普發 1 萬元的政策開跑後，有助推升消費意願，首度在各大電商平台推出全品牌可用的「通用即享券」，買 888 元可現抵 1,000 元，自 10 月 1 日開賣，至今已售出逾 4 萬份。

而王品也規劃第四季全台新增近 10 家門市，增添營運新動能。