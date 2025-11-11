〈稅收統計〉大進補！10月實徵4174億元今年次高 證交稅303億元創28年紀錄

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-11 18:07

財政部今（11）日發布 114 年 10 月全國賦稅收入初步統計，實徵淨額達 4,174 億元 ，較上年同月大幅增加 676 億元，年增率達 19.3% ，不僅連續三個月呈現正成長，更創今年度單月次高 。10 月證交稅單月實徵淨額 303 億元 ，較上年同月增加 89 億元，年增率高達 41.9% ，主要受惠於上市櫃股票日均成交值躍至 6,267 億元，較上年同期大幅成長 45.4% 所致，更創下自民國 86 年以來，28 年來的單月新高，成為推升 10 月稅收成長的最強動能。

財政大進補！10月全國稅收4174億年增2成連3紅 證交稅暴增逾4成寫28年來單月新高。（圖：財政部提供）

在主要稅目別方面，10 月稅收表現亮眼，以營所稅實徵淨額 3,012 億元，較上年同月增加 600 億元為最多 ，年增 24.9% 。主要原因是多數暫繳稅款遞延至本月入帳 。

‌



綜所稅實徵淨額 494 億元，較上年同月增加 27 億元，年增 5.8% ，持續受惠於盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加 。使用牌照稅亦因開徵車輛數增加，較上年同月小幅成長 13.9% 。

然而，部分稅目受景氣因素影響仍呈現衰退。營業稅因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加 ，致使實徵淨額較上年同月減少 30 億元 。土地增值稅也因房地交易量及大額稅款案件減少，較上年同月大減 24.4% 。

就累計數觀察，今年 1 至 10 月全國賦稅實徵淨額為 3 兆 2,884 億元 ，較上年同期微幅減少 67 億元，年減 0.2% 。累計實徵淨額已佔全年預算數的 86.5% ，達成率表現穩健。

累計至 10 月，主要稅目仍以綜合所得稅增加 402 億元（+5.3%） 、營利事業所得稅增加 174 億元（+1.6%）較多 。增幅主要歸因於結算申報自繳稅款及暫繳稅款俱增 。同時，土地增值稅因房地交易量減少，累計減少 178 億元，減幅達 23.7% ，貨物稅則因車輛類減少，累計減少 143 億元，年減 10.7% ，為前 10 月減幅最大的稅目。